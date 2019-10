Foto e specifiche del OnePlus 8 Pro | informazioni riservate

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Sono stati da poco presentati i7T e7T Pro, ma già si parla di8 Pro. Come riportato in esclusiva da '91mobiles.com', il prossimo flagship del produttore cinese dovrebbe essere il primo smartphone della società a montare unacamera posteriore quadrupla disposta in senso verticale ed avente un sensore distaccato dal resto del comparto e collocato al di sopra del sensore 3D ToF. Il sensore dovrebbe occuparsi di raccogliere le misure relative alla profondità del soggetto catturato in, sulla base di un meccanismo fisico abbastanza elementare. Grazie all'emissione di un segnale infrarosso, la tecnologia calcola il tempo di ritorno del segnale stesso. Chiaramente, maggiore sarà la vicinanza del soggetto al telefono, minore si presenterà la differenza di tempo tra il ritorno e l'emissione. Sul versante frontale dovremmo trovarci in presenza di uno schermo ...

OptiMagazine : Foto e specifiche del #OnePlus8Pro: informazioni riservate - ItaliaStartUp_ : La nuova NVIDIA Shield TV Pro spunta su Amazon (USA) con specifiche e prezzo davvero interessanti (foto) - Androidw… - WorldPc_ : ZTE Blade 20: foto e specifiche dal TENAA, tripla cam e batteria da 5000 mAh: ZTE BLade 20 riceve la certificazione… -