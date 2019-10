Venezia : San Donà - carabinieri arrestano per violenza sessuale di gruppo un 51enne : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) – I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia hanno rintracciato e tratto in arresto di un uomo di 51 anni, originario e residente a San Donà di Piave (Ve) nei cui confronti pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione della Corte di Appello di Venezia, dovendo scontare la pena di 4 anni di reclusione e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici poiché ...

Venezia : Gdf sanziona 25 guide turistiche : Venezia, 11 ott. (AdnKronos) – Prosegue l’impegno della Guardia di Finanza di Venezia nel contrasto all’abusivismo e alle irregolarità nel settore delle visite guidate per turisti. I servizi svolti nelle ultime settimane dai finanzieri del 1° e 2° Nucleo Operativo Metropolitano e della Compagnia Pronto Impiego di Venezia hanno portato alla verbalizzazione di 25 irregolarità nei confronti di altrettanti soggetti intenti a ...

Venezia : Gdf sanziona 25 guide turistiche (2) : (AdnKronos) – La normativa regionale di settore mira a tutelare la qualità del servizio fornito al turista, che deve necessariamente essere svolto da veri professionisti in grado di illustrare adeguatamente l’impareggiabile contesto storico-culturale della città. In realtà, le pattuglie della Guardia di Finanza si sono imbattute spesso in comitive di turisti condotte da operatori non qualificati, che stavano affrontando il tour ...

Basket femminile - 2a giornata Serie A1 2019-2020 : Schio e Ragusa raggiungono Venezia in vetta. In testa anche San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni : Cinque squadre a punteggio pieno ed in testa alla classifica dopo la seconda giornata della Serie A1 di Basket femminile. Dopo la netta vittoria di Venezia nell’anticipo di ieri contro Palermo, sono arrivate questa sera quelle di Schio e Ragusa. Il Famila ha superato agevolmente l’Iren Fixi Torino per 76-42 al termine di un match che si è deciso nel secondo tempo, con le piemontesi che hanno segnato solo dieci punti. La Passalacqua, ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : tutto facile per Schio - Venezia e Ragusa. Vince anche Sesto San Giovanni! : Nell’Opening Day a Chianciano Terme della Serie A femminile di Basket 2019-2020 sono andate in scena quattro partite valide come primo turno di stagione regolare. tutto facile per le possibili grandi protagoniste della stagione a partire da Schio, passando per Ragusa fino ad arrivare all’Umana Reyer Venezia, all’esordio ha vinto anche Sesto San Giovanni. Famila Wuber Schio-Use Basket Rosa Empoli 73-57 La resistenza delle ...

Venezia : Gdf scopre piantagione di cannabis sull'isola di Sant'Erasmo : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - Nel corso di una una missione di ricognizione aerea di controllo, l’equipaggio dell'elicottero della Guardia di Finanza di Venezia ha notato, sull’isola di Sant’Erasmo, una piantagione di cannabis nascosta tra la fitta vegetazione. La segnalazione è stata inviata ai col

Le vetrine low cost e "made in China" saranno bandite da Piazza San Marco e Rialto a Venezia : La gondola luminosa di plastica o l’abito low cost “made in China” sfrattati dalle vetrine di Piazza San Marco o di Rialto. Il consiglio comunale di Venezia ha approvato all’unanimità una delibera che impone nuove regole ferree nel segno della tutela del decoro ai negozi delle aree più centrali della città.Dopo il sì definitivo del provvedimento da parte della Regione, gli esercizi commerciali ...

Venezia - a Rialto e San Marco solo vetrine da patrimonio culturale : Una delibera, che ora passerà al vaglio della Regione, vieta moda low cost o souvenir di bassa gamma "made in China". Chi vorrà aprire un negozio dovrà tutelare e valorizzare il patrimonio culturale della città per non farle perdere "la sua autentica identità".

Venezia. Scafo offshore contro la diga di San Nicoletto : morti Fabio Buzzi e due inglesi : Tre morti e un ferito. E’ il terribile bilancio di un incidente nautico avvenuto a Venezia. Uno Scafo offshore si

Venezia - barca contro la diga di San Nicolò : tre morti e un ferito. Tra le vittime il pilota Fabio Buzzi : Nello schianto sono deceduti anche due campioni di motonautica britannici. In gravi condizioni un altro pilota italiano, Mario Invernizzi

Venezia : Franceschini - ‘mai più grandi navi davanti a San Marco’ : Venezia, 13 set. (AdnKronos) – ‘Si è perso troppo tempo. Il mondo guarda stupefatto, come qualsiasi viaggiatore che arriva a Venezia e vede passare queste navi enormi, alte venti metri, a poche decine di metri da piazza San Marco. Il problema va assolutamente risolto. Sono stati fatti molti studi negli anni, quindi le soluzioni, tra cui scegliere, sono disponibili. Coinvolgeremo tutti ma dobbiamo decidere molto, ma molto in ...