Siria | cessate il fuoco con l' incognita Assad

Siria - intesa Usa-Turchia per cessate il fuoco. Pence : “Tregua di 120 ore per ritiro dei curdi”. Guerra finita solo se Erdogan avrà ‘safe zone’ : Gli Stati Uniti e la Turchia hanno trovato un accordo per un cessate il fuoco in Siria. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Mike Pence, che oggi ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo stop alle operazioni militari durerà 120 ore e avrà lo scopo di consentire ai combattenti curdi di ritirarsi dalla regione di confine, ha detto il numero due di Donald Trump durante una conferenza stampa ad Ankara dopo più di cinque ore ...

Siria - intesa Usa-Turchia per cessate il fuoco. Pence : “Tregua di 120 ore per ritiro dei curdi”. Erdogan avrà la sua ‘safe zone’ di 30 chilometri : Mike Pence ha affermato che gli Usa e la Turchia hanno concordato un cessate il fuoco in Siria. Lo riferisce Bloomberg News. Il cessate il fuoco durerà 120 ore per consentire ai combattenti curdi di ritirarsi dalla regione di confine, ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti durante una conferenza stampa ad Ankara dopo più di cinque ore di colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il quale ha ottenuto quello che voleva: la ...

Siria - Pence e Pompeo ad Ankara per chiedere cessate il fuoco. Erdogan “getta nella spazzatura” la lettera di Trump : Il vice presidente americano, Mike Pence, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, sono arrivati ad Ankara dove incontreranno il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, nel tentativo di mediare un "cessate il fuoco" e fermare l'offensiva turca in corso nella Siria nord-orientale contro i curdi. Nelle scorse ore, Erdogan aveva deciso di non ricevere Pence, ma poi ha cambiato idea e accettato l'incontro. "La nostra missione è di vedere se ...

Siria - Erdogan : “Non dichiareremo mai cessate il fuoco”. E i curdi dichiarano “interrotte” le operazioni anti-Isis : “Non sono più la priorità” : Le forze curde annunciano il “congelamento” delle loro operazioni di contrasto allo Stato Islamico. Le Syrian Democratic Forces (Sdf) che fino a oggi sono state l’espressione sul terreno della coalizione occidentale a guida statunitense, occupandosi anche della gestione degli oltre 12mila combattenti di Isis catturati e incarcerati, hanno annunciato che metteranno in stand-by la lotta ai terroristi per difendere il Rojava ...

Siria - Erdogan : “Non dichiareremo mai cessate il fuoco”. Telefonata con Putin : “Il presidente turco presto a Mosca” : “Non dichiareremo mai cessate il fuoco”, è la risposta del presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Donald Trump, che nelle scorse ore si era detto “pronto a distruggere rapidamente l’economia turca” e ha chiesto ad Ankara di interrompere le operazioni militari in Siria. Erdogan ha aggiunto di non essere preoccupato per le sanzioni americane – firmate dallo stesso Trump – contro la sua offensiva. Le sue ...

