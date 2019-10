Scritte anti-Salvini su una chiesa di Bergamo | migranti le cancellano

"Sesso tra minori - violenze e Scritte antisemite. Nel cellulare di mio figlio ho trovato l'inferno" : “Non ci sono parole per rendere l’orrore”. La madre che ha scoperto “The Shoah Party” descrive così - in un’intervista a La Stampa- la chat dell’orrore in cui venivano pubblicati video pedopornografici e contenuti antisemiti che inneggiavano a Mussolini e Hitler. La scoperta della donna risale allo scorso aprile quando, durante un semplice controllo sul cellulare del figlio come è solita ...