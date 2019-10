Carceri | Uilpa lancia allarme sovraffollamento | ‘in Sicilia 13 istituti off limits’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Palermo, 17 ott. . (Adnkronos) – Sono 6.476 i detenuti che potrebbero essere ospitati nellene la cui popolazione carceraria è invece di 6.496 persone. Di queste 1.124 sono stranieri, 214 donne. Con un organico di polizia penitenziaria a disposizione di 3.726 unità. I dati sono stati resi noti dalla Uil polizia penitenziaria durante una conferenza stampa, a Palermo, in cui il sindacato ha denunciato, ancora una volta, ildeglipenitenziari e la carenza di personale. Su 23penitenziari dell’isola in 13 il numero della popolazione detenuta supera quello previsto. Le situazioni peggiori si registrano al Pagliarelli di Palermo dove a fronte di una popolazione detenuta ‘regolare’ di 1.182 persone, ci sono 1.353 detenuti (171 in più) di cui 233 stranieri. A Caltanissetta i detenuti sono 233 a fronte di una ...

TV7Benevento : Carceri: Uilpa, 'in Sicilia situazione gravissima, più che magliette Salvini servono investimenti'... - RedattoreSocial : Atti di autolesionismo, manifestazioni di protesta, colluttazioni, tentati #suicidi, tentativi di evasioni e ferime… - TV7Benevento : Carceri: Uilpa, 'in Sicilia oltre 2.100 eventi critici nel primo semestre'... -