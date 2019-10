Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Non possiamo certo trascurare iche sono stati segnalati in queste ore dagli utenti italiani,da coloro che risiedono al nord. Una questione che a qualcuno sta ricordando quanto avvenuto qualche settimana fa nel nostro Paese, quando il malfunzionamento era stato percepitonei pressi di Torino come forse ricordeattraverso il nostro articolo. Come stanno le cose16? Proviamo a capirlo con le prime informazioni raccolte. I primi dettagli suidi16Stando alle informazioni preliminari che ho avuto modo di raccogliere tramite Servizio Allerta, più in particolare, è possibile evidenziare come isiano più frequentiin Lombardia e Veneto. A dirla tutta, le prime avvisaglie c'erano già state anche nella notte, ma stamane sussistono lamentele da parte del pubblico. Alcuni utenti ...

OptiMagazine : Non trascurabili i problemi Iliad di oggi 16 ottobre: la rete fa i capricci soprattutto al nord… - Ewa34934453 : RT @Viridea: No, non è un #mostro del #film Animali fantastici. L’anfibio che meglio conosciamo è la rana, ma essa appartiene all’ordine de… - axobotl : RT @Viridea: No, non è un #mostro del #film Animali fantastici. L’anfibio che meglio conosciamo è la rana, ma essa appartiene all’ordine de… -