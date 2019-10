Manovra, confermate opzione donna e Ape

"Si conferma il sussidio economico che accompagna alla pensione categorie di lavoratori da tutelare (cosiddetta Ape Social) e la possibilità per le lavoratrici pubbliche e private di andare in pensione anticipata anche per il 2020 (la cosiddetta '').Confermata anche l'esenzione dal canone Rai per gli anziani a basso reddito. Previsti 600 mln aggiuntivi per famiglia e misure a partire dalla gratuità degli asili nido per gran parte della popolazione.Confermato anche il piano per la costruzione di nuovi asili nido.(Di mercoledì 16 ottobre 2019)