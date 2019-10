Uomini e Donne | Claudio Sona | “Oscar mi fa sentire al sicuro”

Uomini e Donne - Valentina Dallari sul suo dramma : “Mi ha insegnato…” : Valentina Dallari di Uomini e Donne ospite a S’è fatta notte torna a parlare della malattia Valentina Dallari, come tutti sapranno bene, ha avuto nei mesi passati un grosso disturbo legato all’alimentazione. Per tale ragione è andata anche in una clinica per curarsi. Cure che per fortuna le hanno permesso di superare questo dramma. dramma di cui ne ha parlato abbondantemente anche nella sua prima fatica letteraria. Ieri sera ...

Uomini e Donne/ Scappa il bacio tra Giulio Raselli e Giovanna - Trono Classico - : Uomini e Donne Trono Classico, news ed anticipazioni: Giulio e Giovanna sempre più complici al punto da scambiarsi un bacio, mentre Giulia e Daniele...

Pago di nuovo single e il web lo vuole sul trono di Uomini e Donne - : Luana Rosato Ora che Pago non è più legato a Serena Enardu, il popolo della rete lo acclama e chiede a Maria De Filippi di dargli la possibilità di sedere sul trono di Uomini e Donne Uscito sconfitto sentimentalmente da Temptation Island Vip, Pago è diventato il nuovo esempio di uomo perfetto per gli utenti della rete che lo vorrebbero vedere prossimamente sul trono di Uomini e Donne. Finita la sua relazione con Serena Enardu davanti ...

Luigi Mastroianni - ex di Uomini e donne - smentisce il gossip che lo avvicina a Mara Fasone : La storia d'amore di Luigi Mastroianni e Irene Capuano continua ad essere costantemente monitorata dai fan e, più in generale, dal pubblico di Uomini e donne. La coppia, infatti, non appare insieme nei social network, né tanto meno commenta i reciproci messaggi sui profili Instagram, come accadeva in passato. Tale assenza di contatti dura ormai da diverse settimane e nulla è cambiato dopo il ritorno del viaggio di lui in Brasile (lei era rimasta ...

Uomini e Donne : Riccardo innamorato di Ida - Pamela fa un gesto choc : Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Riccardo Guarnieri si dichiara a Ida Platano La puntata odierna di Uomini e Donne tornerà a puntare i riflettori su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia, a un anno dalla rottura, sembrerà ancora unita. L’avvicinamento di Ida ad Armando infatti avrebbe portato Riccardo a capire di essere ancora innamorato dell’ex. Oggi a Uomini e Donne, Guarnieri troverà il coraggio di leggere una lettera a ...

Uomini e Donne oggi : le parole d’amore tanto attese e un gioco divertente : Uomini e Donne oggi Trono Over, Riccardo Guarnieri commosso legge la sua lettera a Ida Platano oggi a Uomini e Donne andrà in onda la continuazione della puntata del Trono Over, che ieri ci ha lasciato con il fiato sospeso. Infatti, ricordiamo che si è conclusa con Riccardo Guarnieri e Ida Platano al centro dello […] L'articolo Uomini e Donne oggi: le parole d’amore tanto attese e un gioco divertente proviene da Gossip e Tv.

Spoiler Uomini e donne 15 ottobre - Guarnieri scrive alla sua ex : 'Voglio la tua felicità' : Una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne verrà trasmessa oggi 15 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Si ripartirà dalla delusione di Riccardo Guarnieri, che la scorsa settimana era stato informato del bacio scambiato tra Ida Platano e Armando Incarnato. Il cavaliere tarantino deciderà di correre ai ripari per evitare di perdere definitivamente la sua ex fidanzata, leggendole una vera e propria dichiarazione d'amore. La dama ...

Uomini e Donne - Luigi ci mette la faccia e parla di Mara. Irene? Silenzi : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni ci mette la faccia: cosa è successo con Mara Fasone? La risposta. Su Irene un comportamento che allarma Luigi Mastroianni ci mette la faccia e risponde al gossip che lo ha coinvolto con Mara Fasone. I due ex tronisti di Uomini e Donne, negli scorsi giorni, sono finiti nel calderone […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi ci mette la faccia e parla di Mara. Irene? Silenzi proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - trono over : IDA e RICCARDO - capolinea definitivo? : Nuova svolta nel “controverso” rapporto tra Ida Platano e RICCARDO Maria Guarnieri, protagonisti del trono over di Uomini e Donne; nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, i due innamorati si sono infatti definitivamente (?) detti addio tra lo stupore generale dei presenti. Uomini e Donne, trono over: dove eravamo rimasti? Soltanto qualche giorno fa, nei nostri post dedicati alle ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 15 Ottobre 2019 : La Delusione di Armando Incarnato! : Nella Puntata odierna di Uomini e Donne Over Riccardo Guarnieri legge la missiva ad Ida Platano. I due ballano insieme. Nuovo cavaliere per Pamela. Ecco cosa succede in Puntata Oggi al Trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 15 Ottobre 2019: La Delusione di Armando Incarnato! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri show con Ida Platano. E Maria De Filippi : “Sei un cretino” : Ancora una volta Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati i protagonisti assoluti del trono over. La puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 14 ottobre ha finalmente mostrato il dietrofront del cavaliere di Taranto, anche se non senza l’insistenza della padrona di casa, ovvero Maria De Filippi. In breve Riccardo voleva leggere una lettera d’amore per riconquistare Ida e chiedergli di tornare insieme ma nel corso della puntata ha avuto ...

Uomini e Donne - Andrea Damante e Nicole Mazzocato beccati così : il fidanzato di lei sbrocca : È gossip per due ex volti del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne: Andrea Damante e Nicole Mazzocato sono stati pizzicati insieme in una discoteca nel bresciano, dove il deejay è stato impegnato nella notte tra sabato e domenica scorsi. Evidentemente i due hanno avuto atteggiamenti opinabil

BARBARA DE SANTI E ARMANDO INCARNATO/ Uomini e Donne : "non ci arrivi con il cervello' : Uomini e Donne Trono Over, BARBARA De SANTI ancora contro ARMANDO INCARNATO: ecco cosa succederà nel corso del nuovo appuntamento.

GEMMA GALGANI E JEAN PIERRE/ Uomini e Donne - Tina : 'vediamo la caduta della dentiera' : Uomini e Donne Over, JEANPIERRE "rifiuta" GEMMA GALGANI un'altra volta: Maria De Filippi tenta di ricucire le cose con il gioco della mela.