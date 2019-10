Trapianti | impiantate vertebre umane in un paziente | è la prima volta al mondo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) L’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna entra nella storia: per laalè stato eseguito con successo un trapiantato diin uncolpito da un tumore osseo. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito il 6 settembre scorso su un uomo di 77 anni con forma maligna di tumore osseo: i medici hanno sostituito parte della colonna vertebrale con quattro, conservate nella Banca del Tessuto Muscolo-scheletrico della Regione Emilia Romagna. A coordinare l’equipe medica in sala operatoria è stato Alessandro Gasbarrini, direttore della chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo del Rizzoli: “Ilè stato dimesso – ha spiegato Gasbarrini – È stato da noi circa un mese. Dopo i primi 15 giorni di controllo post operatorio è stato trasferito in un altro reparto, per la ...