Overwatch | Legendary Edition è in arrivo oggi su Nintendo Switch

Fonte : eurogamer

(Di martedì 15 ottobre 2019) Dalle 20:00 (CEST) di, per gli utenti didi tutto il mondo è disponibile! Dopo tre anni di contenuti, aggiornamenti e migliorie di gioco, l'acclamato sparatutto a squadre di Blizzard Entertainment arriva sucon un cast di 31 eroi in costante evoluzione e diverse modalità di gioco, amichevoli e competitive, che si svolgono in 28 diverse ambientazioni di tutto il mondo. Gli utentiche si uniranno alla lotta per il futuro beneficeranno di tutte le aggiunte implementate infino a, tra cui: il 31° eroe, Sigma, un eccentrico astrofisico in grado di controllare la forza di gravità; L'Avana, la nuova mappa di trasporto; il Workshop, uno strumento grazie al quale i giocatori hanno già condiviso centinaia di migliaia di bizzarre e avvincenti creazioni giocabili su tutte le piattaforme. I giocatori ...

