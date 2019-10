Migranti | Fico | ‘su decreti sicurezza partire da rilievi Colle’

Migranti - 74 persone su un gommone in difficoltà : salvati dalla Ocean Viking : Tra loro anche sei minori. L'allarme scattato ieri pomeriggio per l'imbarcazione al largo della Libia

Le difficoltà dell’accordo di Malta sui Migranti : Luciana Lamorgese a Malta il 23 settembre (Foto: Jonathan Borg/Xinhua/Ipa) È in programma per oggi in Lussemburgo il vertice dei ministri dell’Interno dell’Unione Europea. La titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, vorrebbe concludere o almeno rafforzare l’accordo di Malta sottoscritto alla Valletta lo scorso 23 settembre fra i governi di Francia, Germania, Italia e Malta, con la Finlandia presidente di turno dell’Ue. Le prospettive non ...

Migranti - boss del traffico libico “Bija” al tavolo con i funzionari italiani durante i negoziati di Mineo del 2017 : pubblicate le foto : Ora ci sono anche le foto che lo dimostrano: riunito al tavolo delle trattative al Cara di Mineo l’11 maggio 2017, semi nascosto tra le altre autorità libiche arrivate in Sicilia per negoziare il blocco delle partenze di profughi e Migranti dalla costa africana con i funzionari italiani, c’era anche Abd al-Rahman al-Milad, il famigerato Bija a capo dei guardiacoste di Zawiya. Quello che un mese e mezzo dopo l’Onu riconosce come ...

Migranti : Alarm phone - 'barca ancora in difficoltà - in pericolo la vita di 32 persone' : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "Alle 9.15 abbiamo parlato di nuovo con le persone a bordo. La barca è ancora in difficoltà nella zona SAR di #Malta. Da ieri non c’è stato alcun intervento per soccorrerli. La vita di 32 persone, inclusi molti bambini, è in pericolo. Chiediamo soccorso immediato!". E'

Migranti - Alarm Phone : “Barcone con 56 persone in difficoltà. Abbiamo avvertito Libia - Italia e Malta ma nessuno manda i soccorsi” : Un barcone con 56 persone partito dalla Libia sarebbe in difficoltà nel Mediterraneo centrale. E’ l’allarme lanciato nella serata di venerdì da Alarm Phone, che spiega di aver allertato le autorità di Tripoli, Italia e Malta ma, scrivono gli attivisti su Twitter, “non hanno mandato alcun soccorso“. Oggi l’organizzazione specifica che il natante “sta imbarcando acqua” e che “varie persone, inclusi ...

In difficoltà barcaMigranti - 56 a bordo : 11.15 Un barcone con 56 persone a bordo, che sarebbe partito giorni fa dalla Libia, sarebbe in difficoltà nel Mediterraneo centrale. Lo afferma Alarm Phone sottolineando che da ieri sera ha perso i contatti con i migranti a bordo. "Siamo stati contatti da un barca in pericolo ieri pomeriggio -scrive su Twitter il servizio telefonico che fornisce ai migranti un numero da chiamare in caso di difficoltà- Abbiamo informato Libia, Italia e Malta ma ...

Migranti : Alarm phone - 'barca con 56 persone in difficoltà - libici e Ue ignorano richieste aiuto' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "Siamo stati contatti da un barca in pericolo con circa 56 persone a bordo, partita dalla #Libia giorni fa. Abbiamo informato le autorità in #Libia, #Italia e #Malta ma nessuno ha lanciato un soccorso. I naufraghi temono di morire e chiedono aiuto! Abbiamo perso contat

Migranti : Fico - ‘patto Malta primo passo nella giusta direzione’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “C’è un’unica strada possibile che l’Europa può seguire nella gestione dei flussi migratori. è quella di un lavoro congiunto da parte di tutti i Paesi nell’affrontare insieme la questione e trovare insieme le soluzioni migliori per risolvere i problemi. La gestione e l’accoglienza non possono gravare sull’Italia e quindi sui singoli Paesi: occorre responsabilità ...

Migranti : Fico vede Tsipras - ‘non più rinviabile revisione Regolamento Dublino’ : “La Grecia, come l’Italia, ha dato un contributo significativo in termini di accoglienza, ma si tratta di un fenomeno che deve essere affrontato dall’Europa in modo solidale e responsabile. Per questo non è più rinviabile la revisione del Regolamento di Dublino sulle competenze e sugli obblighi inderogabili di tutti gli Stati membri”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, dopo aver ricevuto ...

Migranti : Sea watch - 'Malta invii motovedetta per soccorrere 45 persone in difficoltà' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "Dopo che #Moonbird ha confermato la posizione fornita da Alarm_phone, Malta ha inviato un elicottero a monitorare l'imbarcazione alla deriva nella loro zona SAR. Chiediamo che Malta invii una motovedetta per procedere al soccorso prima che la situazione peggiori". Cos

Secondo l’Onu la Libia è corresponsabile del traffico di Migranti : Foto di Benjamin Lowy/Getty Images Uomini e donne intercettati in mare solo per essere condotti in centri di detenzione non ufficiali, dove saranno torturati, posti in schiavitù, stuprati e infine rivenduti ai trafficanti, da funzionari del governo corrotti e senza scrupoli. A puntare il dito contro le autorità libiche questa volta non è un organizzazione umanitaria, ma un rapporto ufficiale delle Nazioni Unite, redatto servendosi delle ...

Pm Salvatore Vella all'Onu per incontro su traffico Migranti : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Il Procuratore aggiunto della Repubblica di Agrigento Salvatore Vella oggi partecipa come primo relatore all'incontro sul "Smuggling - traffico di migranti" presso l'Onu che si terrà al Vic (Vienna International Center), portando dinanzi ai rappresentanti degli Stati d