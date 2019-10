Guinness dei primati | ecco l’oggetto più grande mai stampato in 3D

Fonte : wired

(Di martedì 15 ottobre 2019) Arriva dalla East Coast Americana, dall’Università del Maine e si chiama 3Dirigo. Lunga 7,5 metri, pesa 2.000 kg. È stata stampata in 72 ore. La fibra utilizzata è al 50% in nano cellulosa. A certificare il suo arrivo si è mosso anche ilWorld Record che ha conferito ben treall’UMaine Composites Center della University of Maine: quello per l’oggetto piùmaiin 3D, per la barca piùrealizzata con questa tecnica e anche per la piùstampante in 3D al mondo. L’arrivo di 3Dirigo è possibile infatti grazie alla presenza di una macchina capace di realizzare in 3D oggetti di lunghezza fino a 30 metri, larghi 7 e alti 3, per una capacità produttiva da 227 chilogrammi all’ora. È il risultato di un processo lungo 15 anni e a cui l’ateneo americano è arrivato grazie ad un finanziamento di 2o milioni di dollari da ...

