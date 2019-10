Due a uno per Renzi

Casting per Due short film : uno da girare a Napoli e l'altro a Roma : Sono attualmente in corso le selezioni di attrici per realizzare un cortometraggio della Babel Studios e dal titolo Sleep Paralysiss, da girare prossimamente a Napoli. Sono, inoltre, tuttora aperte le selezioni di attori per uno short film dal titolo Tienimi, diretto dal regista Armando Di Lillo. Sleep Paralysiss Casting attualmente aperti da parte della Babel Studios per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo Sleep Paralysiss. Le ...

Il mondo in uno specchio nel video di Duemila Volte di Marco Mengoni - nuovo singolo da Atlantico On Tour : Il video di Duemila Volte di Marco Mengoni si sviluppa attraverso un racconto speculare, nel quale viene tracciata un'immagine di sé secondo la percezione che gli altri hanno di noi. Si completa così il percorso di Duemila Volte, brano scritto da Davide Simonetta, Alessandro Raina e Mahmood, che da qualche giorno attendeva l'uscita del video ufficiale per completare il progetto di lancio di Atlantico On Tour, in uscita il 25 ottobre. Si ...

Una bimba di Due anni ha acquistato un divano online con uno smartphone : Una bambina di due anni è riuscita ad acquistare online un nuovo divano, su Amazon, senza il consenso della madre. L'articolo Una bimba di due anni ha acquistato un divano online con uno smartphone proviene da TuttoAndroid.

Infanzia - per i pediatri un bambino calabrese vive Due anni in meno di uno veneto : Secondo uno studio condotto dall'Associazione Culturale pediatri la probabilità di non sopravvivere nei primi giorni di vita di un neonato calabrese è quasi doppia rispetto a quella di un suo coetaneo nato a Treviso. Non solo: dopo essere nato e sopravvissuto alla prima settimana di vita, quest'ultimo ha una prospettiva complessiva di vivere due anni in più rispetto a uno calabrese..Continua a leggere

Masters 1000 Shanghai 2019 : uno straordinario Matteo Berrettini batte in Due set Dominic Thiem e va in semifinale - diventa numero 1 d’Italia ed è tra i primi otto della Race per le ATP Finals! : Nell’ultimo quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai un entusiasmante Matteo Berrettini ha battuto in due set l’austriaco Dominic Thiem sul cemento della megalopoli cinese col punteggio di 7-6 6-4 in una partita giocata col tetto del campo centrale chiuso. Nessuna palla break fino al 3-3 del primo set quando Berrettini ne concede una sbagliando due dritti ma poi la annulla costringendo all’errore di dritto dal fondo Thiem. Si va quindi al ...

Precipita ultraleggero in Valtellina : uno dei Due occupanti è rimasto incastrato nei cavi della seggiovia : I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, con i colleghi di Tirano, sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per soccorrere l’equipaggio (un uomo di 62 anni e uno di 55) di un ultraleggero Precipitato nei boschi di Prato Valentino, località del territorio comunale di Teglio (Sondrio). Uno degli occupanti è rimasto ferito ed è stato portato all’ospedale di Sondalo, l’altro illeso. I pompieri hanno recuperato il ...

Trieste - sparatoria Questura : Due poliziotti 30enni uccisi nei corridoi. Fermati Due fratelli dominicani - uno è il killer : Trieste - Qualcuno dice sei, qualcun altro otto, altri parlano di poliziotti crivellati di proiettili. Pierluigi Rotta, agente scelto, di 34 anni, e Matteo De Menego, agente semplice, di 30 anni,...

