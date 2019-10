CorSport | rinnovi Napoli | tutto pronto per Maksimovic | Luperto e Zielinski

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 15 ottobre 2019) Il Corriere dello Sport fa il punto suiin ballo per il. Sarebbe vicinissimo al sì Nikola. Il suo manager ha iniziato da tempo i colloqui con il club. Il difensore vuole restare ae la Società sembra intenzionata a trattenerlo. Firmerà anche Sebastiano, che Ancelotti ha voluto tenere in squadra per farlo crescere all’interno del gruppo. Sembra essere in vista anche la soluzione positiva per il rinnovo di. Anche quella per il suo rinnovo è stata una trattativa laboriosa, ma adesso sembrain dirittura di arrivo, con il prolungamento fino al 2024. L'articoloperilsta.

