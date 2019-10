Contro la crisi climatica un manifesto per un' economia a misura d' uomo

Pd Ama : lavoratori uniti Contro crisi azienda : Roma – Queste le parole di Flavio Vocaturo, segretario del circolo Pd Ama, in merito alla crisi che l’azienda sta attraversando. Ieri ha preso vita un’assemblea con grande adesione dei lavoratori Ama contro la crisi dell’azienda che non ha precedenti nella storia. Dagli operai di zona, al decoro urbano, ai meccanici. Autisti, impiegati della direzione e amministrativi dei cimiteri, esponenti Nazionali e Regionali del sindacato. Tutti ...

Al forum Coldiretti il manifesto dell’economia a misura d’uomo Contro la crisi climatica : Affrontare la crisi climatica è una sfida di enorme portata che richiede il contributo delle migliori energie tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, culturali e soprattutto la partecipazione dei cittadini. Importante è stato ed è in questa direzione il ruolo dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. Siamo convinti che, in presenza di politiche serie e lungimiranti, sia possibile azzerare il contributo netto di emissione dei gas ...

L'ultima ipocrisia dello Stato : agenti sotto copertura Contro il gioco d'azzardo : L’obiettivo è prevenire il gioco minorile e contrastare l'uso di pratiche illegali. Si punta (anche) a fare cassa, in un...

Gualtieri Contro Salvini : “Ha aperto crisi perché non era in grado di affrontare la manovra” : Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri difende la nascita del nuovo governo sostenendo sia stata una scelta di responsabilità per evitare l'aumento dell'Iva e attacca Salvini: "Sull’onda della demagogia di Salvini e di politiche che hanno diviso il Paese, l’Italia aveva preso una direzione pericolosa".Continua a leggere

Bce - ultima volta di Draghi al Parlamento Ue. “Nostra prontezza fu fondamentale Contro la crisi. E anche adesso serve risposta forte” : La Bce, durante l’ultima riunione del direttivo, “ha dovuto fare i conti con un rallentamento dell’Eurozona più rapido ed esteso rispetto a quanto avevamo anticipato e con un ulteriore ritardo nella convergenza dell’inflazione verso il nostro obiettivo. Una forte risposta di politica monetaria era quindi essenziale“. Nella sua ultima audizione alla commissione Affari Economici del Parlamento Ue Mario Draghi – che tra poco ...

**Lavoro : Conte - ‘in campo ogni strumento Contro crisi aziendali’** : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il problema delle crisi aziendali in Italia è un problema molto serio. Alcune hanno un tale impatto che oggi pongono un problema di sistema. Sono d’accordissimo con Landini, nel Sud un arretramento aziendale significa non recuperare più i posti. Il governo deve trovare tutti gli strumenti per fronteggiare queste crisi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ...

Crisi economica e diatribe storiche riaccendono lo sContro tra le due Germanie : Il temuto confine che un tempo separava la Germania Est dalla Germania Ovest sulle sponde del fiume Elbe vicino alla città di Lenzen oggi viene presidiato solo da una torre di controllo”, scrive Tobias Buck sul Financial Times: “Nei tempi bui, trent’anni fa, una fila di torri collegate dal filo spin

Miss Italia - Caterina Balivo a brutto muso Contro la Bianchetti : "Basta con questa ipocrisia" : Piccola tensione (che però non è passata inosservata) tra Caterina Balivo e Lorena Bianchetti durante la finale di Miss Italia andata in onda venerdì 6 settembre su Rai 1 e che ha visto vincere Carolina Stramare. Le due conduttrici, rispettivamente di Vieni da me e A sua immagine, si sono scontrate

Miss Italia - Caterina Balivo Contro la Bianchetti : 'Basta ipocrisie - votiamo la bellezza' : Sembrava una serata un po' sottotono quella della finale di Miss Italia 2019, ma poi sono arrivate le scintille in maniera del tutto inaspettata. Dopo le prime eliminazioni delle concorrenti, la kermesse è diventata molto più vivace e movimentata, in particolare per via di uno scontro tra due giurate, Caterina Balivo e Lorena Bianchetti. La prima ha espresso di non essere affatto d'accordo con la collega Bianchetti dicendo che bisogna giudicare ...

The Perfect Candidate a Venezia 76 - una donna saudita prova a cambiare il suo destino Contro l’ipocrisia maschilista (recensione) : Dopo la pausa occidentale, Haifaa al-Mansour torna a rivolgersi alla sua terra e a tematiche a lei care in The Perfect Candidate a Venezia 76. L'occhio della regista si sofferma, ancora una volta, sulla condizione femminile nei Paesi musulmani e lo fa offrendo uno sguardo leggero ma delicato sulla questione. Protagonista è Maryam, una giovane dottoressa che lavora in una piccola clinica in Arabia saudita. La donna però aspira ad altro: un ...

Luigi Di Maio - occhio alle date : cosa è successo l'1 agosto - prima della crisi. Il golpetto Contro Salvini : Chiamiamolo il "golpetto" di Luigi Di Maio. occhio alle date: il Tempo rivela come l'1 agosto, dunque una settimana prima esatta che Matteo Salvini aprisse in modo ufficiale la crisi di governo, sia accaduto al Viminale qualcosa di molto, molto sospetto. Il ministro del Lavoro nonché leader del M5s

Ascolti TV | Mercoledì 28 agosto 2019. Windstorm – Contro ogni Regola vince con il 15.2%. Crisi di Governo : Speciale Tg1 8.3% - In Onda 5.7% - Stasera Italia 4.4% : Windstorm - Contro ogni Regola - Hanna Binke Su Rai1 Tg1 – I Giorni della Crisi ha conquistato 1.479.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Canale 5 Windstorm – Contro ogni Regola ha raccolto davanti al video 2.807.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Rai2 Sette Giorni per non Morire ha interessato 1.153.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Battiti Live Compilation ha catturato l’attenzione di ...

Un posto al sole - trame 2-6 settembre : Serena entra in crisi dopo lo sContro con Filippo : Continua l'appuntamento con l'appassionante soap opera Un posto al sole, campionessa di ascolti su Rai3. Dalla settimana entrante, lunedì 2 settembre, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della telenovela napoletana, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Spoiler Un posto al sole, dal 2-6 settembre: Renato preso da Adele Leonardo e Serena Cirillo non riusciranno a nascondere l'imbarazzo davanti a Filippo ...

Crisi di governo : oggi 28 agosto inContro dem e M5s - poi Salvini e Di Maio dal Presidente : oggi ci sarà l'ultimo giro di consultazioni. Il Presidente Sergio Mattarella, incontrerà i "big": Matteo Salvini e Luigi Di Maio saliranno al Colle nel pomeriggio. Questa mattina alla Camera dei Deputati delegazioni del Partito democratico e M5s s'incontreranno nuovamente per sciogliere i diversi nodi che, al momento, impediscono la formazione di un governo giallorosso. Continuano trattative tra M5S-Pd Dopo l'ennesima frenata delle scorse ore, ...