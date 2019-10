Perché dovremmo uscire con il nostro segno opposto

Fonte : vanityfair

(Di domenica 13 ottobre 2019) Ariete + BilanciaToro + ScorpioneGemelli + SagittarioCancro + Capricorno Leone + Acquario Vergine + PesciGli opposti si attraggono, o almeno così dicono. Ma ecco il punto: non è sempre facile. Chiunque abbia frequentato la sua stella opposta sa che ci vuole molto impegno per far funzionare la relazione. All’inizio è proprio il diverso e l’inesplorato a far perdere la testa, ma sul lungo periodo scendere a compromessi con la diversità potrebbe non funzionare. Anzi, essere un elemento di incomprensione e allontanamento. I segni zodiacali, come spiega l’astrologa Emmalea Russo, non si dividono solo per elementi, ma anche per polarità. Le coppie di segni polari si trovano uno di fronte all’altro sull’ellittica e distano sei segni uno dall’altro (come l’Ariete, il primonello zodiaco, e la Bilancia, la settima). Che si tratti di ...

gipipopi : RT @comeDonQuixote: Dopo l'Olanda, Norvegia e Finlandia, anche la Germania ha detto stop alle armi alla Turchia. Noi? Noi 'chiederemo lo st… - giuseppeg1973 : RT @comeDonQuixote: Dopo l'Olanda, Norvegia e Finlandia, anche la Germania ha detto stop alle armi alla Turchia. Noi? Noi 'chiederemo lo st… - Claudio35260961 : RT @comeDonQuixote: Dopo l'Olanda, Norvegia e Finlandia, anche la Germania ha detto stop alle armi alla Turchia. Noi? Noi 'chiederemo lo st… -