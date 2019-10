La Uefa smentisce un’indagine sull’esultanza dei calciatori turchi

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019) L’ha emesso un comunicato con cuil’apertura di un’indagine nei confronti della federazione calcistica turca, in seguito alla discussa esultanza da parte deiper il gol segnato ieri alla nazionale albanese nelle qualificazioni europee. Dopo il gol decisivo, arrivato nel pieno recupero, isi sono allineati in prossimità della bandierina del calcio d’angolo eseguendo il saluto militare. Un modo per manifestare solidarietà all’esercito impegnato nell’offensiva militare nel nord della Siria, ma anche un gesto che ha fatto discutere con un delegatoche ha parlato di “provocazione”, annunciando che il caso sarebbe stato oggetto di approfondimento perché lavieta riferimenti politici o religiosi. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o ...