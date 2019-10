Fallimento e trascendenza nel samsāra di Dark Souls - editoriale

Fonte : eurogamer

(Di domenica 13 ottobre 2019) "Colui che è privo di ragione, senza criterio, sempre impuro, costui non giunge alla sede suprema, ma ricade nel ciclo delle esistenze". La dottrina dei testi Veda, risalente al 700 a.C., ha generato quella moltitudine di correnti spirituali legate al ciclo di vita, morte e rinascita, introducendo una ruota del fato che nel tempo è divenuta la base del brahmanesimo, del giainismo, dell'induismo e del buddismo.Il samsāra è l'oceano dell'esistenza, un costrutto privo di sostanza e agitato da dolore e sofferenze, un'illusione sostenuta dall'ignoranza spirituale dell'essere umano, creatura incapace di distinguere il miraggio e condannata ad agire in eterno, andando alla costante ricerca della liberazione. Il ciclo di rimorte e rinascita è una costante nelle filosofie orientali, ed è il presupposto necessario per raggiungere o esperire fugaci istanti dellanel ...