Usa | entra in una chiesa nel New Hampshire e apre il fuoco | «Quattro feriti» Assalitore

Ciclismo - Maila Andreotti accUsa il CT Dino Salvoldi : “Entrava in camera - che tu fossi vestiti o no. E un massaggiatore…” : Maila Andreotti ha mosso delle accuse pesantissime a Dino Salvoldi, CT dell’Italia femminile di Ciclismo su pista. L’ex pistard ha puntato il dito contro il tecnico e con un massaggiore accusandoli di violenze psicologiche. La 24enne ha raccontato la sua esperienza al Corriere della Sera: “Lui diceva: ‘lascia la porta della camera aperta’. E lui entrava, in qualsiasi momento, che tu fossi vestita o no. Da lui non sono mai stata ...

Fisco - il modello Usa : dall’ex dirigente Fca e la stella del basket al cittadino comune - i nomi dei grandi evasori nel report delle Entrate : Un report sui crimini fiscali compiuti ogni anno negli Usa, con tanto di “casi esemplari” divisi Stato per Stato. Così l’Internal revenue service (Irs), cioè l’Agenzia delle Entrate americana, punta a spiegare ai suoi cittadini i risultati raggiunti nella lotta a chi evade le tasse. Non solo attraverso dati e numeri – che pure fanno rumore: 9,69 miliardi di dollari scoperti solo nel 2018 e 10,4 miliardi in altri reati finanziari – ma ...

Entra nel clou la festa della Madonna del Rosario a RagUsa : Entra nel clou a Ragusa la festa in onore della Madonna del Rosario nella chiesa dell’Ecce Homo. Oggi giornata intensa di appuntamenti

Uomo entra in un negozio fa una rapina e si scUsa tantissimo con il proprietario - Mi dispiace ma ho le bollette e i bambini devono mangiare - come reagisce il rapinato : Purtroppo la disperazione di non avere soldi, soprattutto quando si è padri di famiglia può far commettere degli sbagli di cui ci si vergogna profondamente. Sono tante le storie che abbiamo già raccontato di gente disperata senza soldi che entra nei supermercati e porta via, senza pagare, anche solo un panino o una bottiglia di latte. Abbiamo anche raccontato di un’anziana che ha rubato una sola fetta di carne. Questa è disperazione vera ...

Usa : "La Turchia sta per entrare nel nord della Siria" : La Turchia si appresta ad invadere la Siria del nord: l’operazione militare potrebbe prendere il via da un momento all’altro. La notizia è stata resa nota da Stephanie Grisham, responsabile della comunicazione della Casa Bianca. Il presidente degli USA, Donald Trump, ha già sentito telefonicamente il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha a sua volta confermato il ritiro delle truppe americane presenti nelle aree di confine ...

“Ora dillo a tutti”. Uomini e Donne : Oscar Branzani nella bufera - accUsa pesantissima. C’entra l’incidente di Eleonora Rocchini : Si sono lasciata da qualche settimana. Era stata Eleonora Rocchini a dire a tutti che tra lei e Oscar Branzani non c’era spazio per un futuro. Una frase che aveva fatto saltare sulla sedia i fan della coppia. Nulla in confronto alla grande paura provata per Eleonora Rocchini, rimasta vittima di un terrificante incidente che ha visto coinvolta anche la sorella di Oscar. Proprio Oscar Branzani è bersaglio di social e riviste patinate. Voci e ...

Usa : "La Turchia sta per entrare nel nord della Siria" - Ankara conferma : La Turchia si appresta ad invadere la Siria del nord: l’operazione militare potrebbe prendere il via da un momento all’altro. La notizia è stata resa nota da Stephanie Grisham, responsabile della comunicazione della Casa Bianca. Il presidente degli USA, Donald Trump, ha già sentito telefonicamente il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha a sua volta confermato il ritiro delle truppe americane presenti nelle aree di confine ...

Trieste - il killer ha esploso 23 colpi : «Usate entrambe le pistole». Il caso delle fondine : Ha scaricato completamente la pistola semiautomatica - 15 i colpi nel caricatore - di Pierluigi Rotta, custodita in un vecchio modello di fondina, poi ha strappato dalla fondina anche la Beretta di...

Borse timide : focus su lavoro Usa. India - la Banca centrale taglia i tassi : Seduta all'insegna della cautela per la Borsa di Tokyo. Dopo il forte scivolone della vigilia, il listino nipponico ha aperto esitante, con il freno a mano tirato anche per effetto di un rafforzamento dello yen contro dollaro

Sicilia : aerei per LampedUsa - rientra allarme su disservizi : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - rientra l'allarme sui disservizi nel trasporto aereo da e per Lampedusa, svolti in regime di continuità territoriale dalla compagnia Dat. Ad annunciarlo è l'assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone al termine del vertice tenuto in assessorato insieme al sindaco To

Agenzia delle Entrate Sicilia : rischio svuotamento uffici a caUsa dei pensionamenti : Entro la fine di quest'anno e, si prevede lo stesso scenario anche il prossimo anno 2020 - ha riferito il coordinatore regionale Uilpa Entrate Raffaele Del Giudice - andranno in pensione circa 230 dipendenti dell'Agenzia delle Entrate Sicilia che lasciano una pesante eredità di pratiche arretrate. Queste ultime dovranno necessariamente essere prese in carico dall'esiguo numero di dipendenti, i quali vedranno aumentare in maniera esponenziale il ...

Usa - la politica capricciosa di Trump rischia di farci entrare in una nuova crisi globale : Molti tra quelli che votano Donald Trump sono probabilmente convinti che, anche se un po’ burbero, baldanzoso e narcisista, in fondo Trump i miracoli li sa fare. È arrivato lui e, da inimitabile decisionista quale è (oltre che grazie agli immensi poteri datigli dalla posizione conquistata col voto degli elettori), ha rilanciato l’economia americana fino a farle raggiungere il record di un decennio filato di continua crescita economica. Di fronte ...

Usa - la banca centrale inonda il mercato di dollari : almeno 75 miliardi al giorno fino al 10 ottobre per garantire liquidità alle banche : Iniezioni da lunedì prossimo e fino al 10 ottobre per più di mille miliardi. La Federal Reserve annuncia una serie di aste per fornire liquidità alle banche, attraverso pronti contro termine (repo) a uno e 14 giorni. Un piano che segue quattro giorni consecutivi di iniezioni da 75 miliardi di dollari l’uno per stabilizzare i tassi sul mercato interbancario, come non succedeva dalla crisi del 2008. Il sistema è carente di dollari ma ...

Usa - entrano nell’Area 51 : arrestati due youtuber olandesi : entrano nell’area 51: pessima esperienza per due giovani youtuber olandesi che volevano curiosare nella mitologica Area 51. Sono stati arrestati in Nevada e condannati a un anno di carcere. Ties Granzier, 20 anni, e Jacob Sweep, 21, sono stati intercettati dalla polizia della contea, quando ormai si erano addentrati in auto, per circa cinque chilometri, dentro l’area militare, considerata una delle piu’ inaccessibili e ...