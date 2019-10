Soffiate e scandali in Vaticano | il capo della gendarmeria rischia

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Giuseppe Aloisi Il comandantedelDomenico Giani starebbe per essere sostituito dal Papa. La voce giornalistica che deve ancora trovare conferma Domenico Giani sostituito da qualcun'altro come verticedel: per ora trattasi di voci, ma l'ipotesi è data per buona. In Santa Sede, insomma, non è solo tempo di Sinodo panamazzonico e di novità dottrinali, ma anche di riorganizzazione interna. E questo a qualche mese dalla presentazionenuova Costituzione apostolica, che è annunciata entro fine dicembre e che è destinata a riformare la Curia romana. Ma il fatto che qualcuno possa subentrare al comandante Domenico Giani, forse, poco c'entra con la volontà di Papa Francesco di rendere più semplici certi meccanismi vaticani. Perché il turn over, che deve ancora trovare una conferma effettiva, starebbe per scattare per via di ...

