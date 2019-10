Nel trailer de L’Immortale Ciro si racconta portando sullo schermo un po’ di Gomorra | il

Charlie’s Angels – ecco le protagoniste Nel nuovo trailer italiano : Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e Elizabeth Banks nel nuovo trailer italiano di Charlie’s Angels. Il film è scritto, diretto e prodotto dall’attrice statunitense Elizabeth Banks che nel film interpreta anche il ruolo di Bosley. Il film sarà al cinema dal 9 gennaio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Nel cast anche Djimon Hounsou, Noah Centineo, Sam Claflin e Patrick Stewart. Inoltre dal 1 ...

Harvest Moon : Mad Dash si mostra Nel suo trailer di lancio : Rising Star Games e Koch Media sono felici di annunciare che Harvest Moon: Mad Dash sarà disponibile in tutta Europa in versione digitale su Nintendo Switch e PlayStation 4 il 29 ottobre, mentre una versione fisica arriverà il 15 novembre.Riportiamo qui di seguito il comunicato ufficiale e il trailer di lancio per non farci sfuggire alcun dettaglio di questo debutto:Leggi altro...

Call of Duty : Modern Warfare si mostra Nell'esplosivo trailer di lancio : Activision ha pubblicato il trailer di lancio di Call of Duty: Modern Warfare con alcuni frammenti di gameplay. Sebbene si tratti di un "soft reboot" della serie di Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare offre ancora tonnellate di esplosioni e caos, come potete vedere nel video più in basso.Non si sa molto della storia, tranne che il Capitano Price e la sua squadra daranno la caccia ad alcuni cattivi in ​​un ambientazione ...

Alice Nella citta’ - il trailer ufficiale del film L’età Giovane : Il lungometraggio di Jean-Pierre e Luc Dardenne, verrà presentato fuori concorso ad Alice nella Città. L’età Giovane (Le jeune Ahmed) e’ un film ambientato in Belgio, ai nostri giorni, e racconta la storia del Giovane Ahmed, 13 anni, combattuto tra gli ideali di purezza professati dal suo imam e i richiami della vita. Il lungometraggio, che uscirà in Italia il prossimo 31 ottobre distribuito da BiM Distribuzione, ha tra i suoi ...

Nel trailer di Insatiable una versione hot del dottor Nico di Grey’s Anatomy…. : Insatiable il trailer della seconda stagione con l’arrivo di Alex Landi di Grey’s Anatomy Esagerata, estrema, volutamente trash ma decisamente glamorous. Dall’11 ottobre torna su Netflix Insatiable che tante polemiche ha scatenato lo scorso anno per il culto estremo della bellezza portato all’estremo. Una serie su un’ex ragazza grassa che si trasforma in una reginetta di bellezza e ne combina di tutti i colori. E ...

Trine 4 si mostra Nel trailer di lancio : L’editore indie Modus Games ha oggi condiviso informazioni approfondite su Trine 4: The Nightmare Prince, in uscita la prossima settimana, spiegando in dettaglio le abilità ampliate degli eroi, i nemici ultraterreni, e le novità della serie che i giocatori scopriranno quando l’avventura inizierà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PC e Xbox One l’8 ottobre. Zoya, la furba ladra di Trine, il ...

Eleanor Tomlinson Nel trailer de La Guerra dei Mondi : la rossa di Poldark in balia di un’invasione aliena : Questa volta non ci saranno problemi alla miniera o di cuore per la bella Eleanor Tomlinson che appare bellissima del trailer de La Guerra dei Mondi rilasciato in queste ore dalla BBC. La nuova serie, il reboot del classico di H.G. Wells, sbarcherà in tv il prossimo autunno, ma solo oggi si mostra in un lungo promo in cui ritroveremo l'amata rossa di Poldark ma anche uno dei personaggi più amati della serie tv Once Upon a Time, Robert ...

Watchmen - Nel nuovo trailer della serie tv cresce la minaccia : https://www.youtube.com/watch?v=UEVlbdnmnOg Ci si avvicina alla data del 20 ottobre, quando su Hbo e in contemporanea anche in Italia su Sky Atlantic, debutterà la serie tv di Watchmen. L’adattamento seriale dei fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons curato da Damon Lindelof sarà ambientato nello stesso universo narrato delle storie originali, senza però esserne un rifacimento. Nel nuovo trailer diffuso durante la notte degli Emmy vediamo ...

Destiny 2 : Ombre dal Profondo ci ricorda che la Luna ci aspetta Nel trailer di lancio : Bungie ha pubblicato il trailer di lancio di Destiny 2: Ombre dal Profondo per la gioia dei milioni di fan di Destiny 2 che giocano su PlayStation 4, Xbox One and PC (Steam). Ecco il breve comunicato che accompagna il debutto del trailer:Mentre gli eroi dell'Ultima Città sicura rivolgevano le proprie attenzioni ai confini della nostra galassia, nuovi incubi sono emersi dalle Ombre della superficie Lunare. Torna sulla Luna. Avventurati nelle ...

Nel trailer esteso di Grey’s Anatomy 16×01 tutte le trame e i drammi della nuova stagione (video) : C'è tanta roba nel trailer esteso di Grey's Anatomy 16x01, la première di stagione in onda su ABC il prossimo 26 settembre. La serie ShondaLand diventata il medical drama più longevo della storia si appresta a tagliare il nastro del suo sedicesimo capitolo - chi l'avrebbe mai detto al suo debutto, nemmeno la stessa Shonda Rhimes - con un primo episodio a metà tra dramma giudiziario, commedia familiare e tragedia. Ci sono tutte le trame ...

The Surge 2 si mostra Nel trailer di lancio con i suoi brutali combattimenti : The Surge del 2017 è stato una solida interpretazione sci-fi del genere souls-like, ma c'era qualcosa che non aveva convinto al 100%. Con l'imminente sequel, tuttavia, sembra che Deck13 possa finalmente sfruttare appieno le potenzialità del primo gioco.Con l'uscita di The Surge 2 proprio dietro l'angolo, il publisher Focus Home Interactive ha pubblicato il trailer di lancio per aumentare l'hype che circonda il titolo.The Surge 2, da quanto visto ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening torna a mostrarsi Nel trailer dedicato alla storia : Tra i giochi più attesi quest'anno su Nintendo Switch troviamo The Legend of Zelda: Link's Awakening, che approderà sull'ibrida tra pochissimo.In vista del lancio, Nintendo ha pubblicato un nuovo breve trailer dedicato al gioco focalizzato sulla storia.Per chi non lo sapesse, in The Legend of Zelda: Link's Awakening i giocatori potranno esplorare una reimmaginata isola di Koholint in uno dei capitoli più amati della famosa serie.Leggi altro...

Trailer di Living With Yourself - Paul Rudd clona se stesso Nella dark comedy Netflix sul tema del doppio (video) : Non deve essere facile vivere con sé stessi, soprattutto se il proprio clone si rivela migliore di voi. Questo in sostanza è il concept mostrato nel Trailer di Living With Yourself, la nuova dark comedy di Netflix in cui Paul Rudd si sdoppia allo scopo di diventare una persona migliore - con risultati disastrosi. Il tema del doppio è stato portato in scena molteplici volte sul piccolo e grande schermo e dopo aver visto il Trailer di ...

The Surge 2 : Smembra i tuoi nemici con eleganza e stile Nel nuovo trailer ‘Symphony of Violence’ : Mancano solo 2 settimane all’uscita di The Surge 2! Preparatevi a fare a pezzi i vostri nemici su PlayStation 4, Xbox One e PC, dal 24 settembre. Il nuovo hardcore Action-RPG di Deck13 ripropone il caratteristico sistema di puntamento agli arti del precedente capitolo, permettendo al giocatore di fare a pezzi i nemici con esecuzioni brutali e riutilizzarne l’equipaggiamento. Nel nuovo trailer “Symphony of ...