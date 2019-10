Super-tifone Hagibis | il Giappone corre ai ripari | sospesi treni e voli

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ilsi prepara al landfall del: è atteso dalla giornata di domani sulle coste orientali del Paese ma sono previste forti piogge nell’est dell’arcipelago già dalla serata di oggi. Iad altissima velocità, gli Shinkansen, tra Tokyo e Nagoya, sono statiper domani e limitati a 6 quelli tra Nagoya e Shin-Osaka. La compagnia aerea All Nippon Airways ha deciso di cancellare, sempre per la giornata di domani, la maggior parte deiin partenza e in arrivo sugli aeroporti della capitalese (una decisione simile è stata presa anche da Japan Airlines). Rinviate anche le partite di Rugby e le qualificazioni della Formula 1 previste per domani alle 15 ora locale, le 6 in Italia. Sul circuito di Suzuka, sferzato da raffiche di vento, si tornerà are, almeno secondo e previsioni, l’indomani mattina, domenica. Il Gran ...

