Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 12 ottobre 2019) Si ferma Fabio Fognini, Matteoin: e' questo il responso dei quarti di finale del torneo Atp di, caratterizzati da diversecome l'eliminazione di Novak Djokovic e Roger Federer. Sul cemento cinese del Rolex Masters 1000, Fognini si e' arreso in due set, 6-3, 7-6 al tie-break (7-4), al russo Daniil Medvedev, numero quattro del mondo. Medvedev inaffrontera' il greco Stefanos Tsitsipas, capace di battere il numero uno del mondo, il serbo Novak Djokovic, 3-6, 7-5, 6-3.Fuori anche Federer che a sorpresa si e' dovuto inchinare al tedesco Alexander Zverev, numero 6 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 in due ore e 7 minuti. Ma per l'Italia c'e' stata soprattutto la consacrazione diche dopo gli Us Open centra nuovamente una: il 23enne romano ha piegato 7-6, 6-4 l'austriaco Dominic Thiem, testa di serie ...

ilfogliettone : Sorprese a Shanghai, Berrettini in semifinale - - wwwSPORTit : #ShanghaiMasters, un torneo pieno di sorprese. Eliminati #Djokovic, #Roger #Federer e #Fognini. Impresa #Berrettini… - planetwin365ita : ??Accedere ai migliori 4 dell'#ATPMasters1000 di #Shanghai ??Centrare la qualificazione alle #ATPFinals Matteo… -