Sesso orale | “Spesso per una donna è più facile fare una fellatio piuttosto che

Il sex toy che sfrutta intelligenza artificiale per fare Sesso orale : (Foto: Autoblow) Campione di raccolta fondi su Indiegogo, Autoblow Ai è pronto a debuttare ufficialmente come il più evoluto sex toy dedicato al sesso orale per l’uomo. Il claim che accompagna questo gadget che utilizza l’ intelligenza artificiale è che fornisce il “perfect blowjob” che si può tradurre in modo molto cauto come un servizio perfetto. Un preciso tipo di servizio, naturalmente. Autoblow è arrivato alla quarta generazione dopo aver ...

Arriva la conferma : il Sesso orale può provocare il tumore della bocca - “rischi anche con il partner abituale” : Il Prof. Valentino Valentini, Presidente AIOCC (Associazione Italiana Oncologia Cervico Cefalica) è intervenuto nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Purtroppo c’è un nesso causale fra il sesso orale e la possibilità di sviluppare un tumore della bocca . E’ provato – ha detto il Prof. Valentini- soprattutto per la porzione posteriore quella chiamata orofaringe ma anche per ...

Tumori alla gola aumentati del 300% in dieci anni : “Legame con infenzione da Hpv - trasmesso attraverso il Sesso orale” : Cresce il numero di persone colpite da Tumori alla gola, e molto spesso il colpevole è il Virus del Papilloma Umano (HPV), un’infezione trasmessa prevalentemente per via sessuale. I nuovi casi sono circa 2000 ogni anno, un numero che nell’ultimo decennio è triplicato. A lanciare l’allarme sono gli esperti di Tumori dell’orofaringe, che per la prima volta si riuniranno in Italia, a Roma, in occasione del 7/mo Congresso mondiale ...