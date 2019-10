Iran | due esplosioni su una petroliera | «Colpita da missili»

L’Iran ha liberato due cittadini australiani detenuti per aver fatto volare un drone senza permesso : L’Iran ha liberato una coppia australiana detenuta in carcere per più di tre mesi con l’accusa di aver fatto volare un drone senza permesso; la notizia è stata data dal ministro degli Esteri australiano Marise Payne; i due, Mark Firkin

De Siervo : “Se la furbata della pirateria continuerà in due anni 5-6 squadre di serie A fallIranno” : L’amministratore della Lega serie A, Luigi De Siervo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC tornando a parlare anche di pirateria. “La perdita è stata di oltre un miliardo di euro, che i cittadini, in questo modo, forniscono alla criminalità organizzata. Invito tutti a capire che questa non è una furbata, ma è un reato”. De Siervo ha aggiunto: “Ciascun collegamento internet lascia una scia indelebile all’interno ...

La nave Stena Impero - battente bandiera britannica - sta lasciando l’Iran dopo essere stata sequestrata per due mesi : Stena Impero, petroliera battente bandiera britannica e di proprietà della società svedese Stena Bulk, sta lasciando il porto iraniano di Bandar Abbas due mesi dopo essere stata sequestrata dalle autorità dell’Iran nello Stretto di Hormuz, tratto di mare che collega

In Africa Orientale i ghepardi sparIranno entro due anni : tre quarti dei cuccioli sono animali domestici dei ricchi arabi : Il prezzo per ogni esemplare è di circa seimila dollari. Instagram è pieno di immagini e video che li immortalano fuori dal loro habitat naturale: davanti alla televisione o sul sedile di un’automobile

Vanno a pescare e tIrano su un pacco pieno di soldi - la pesca miracolosa di due fratelli : Questa vicenda è accaduta in Australia dove, due fratelli, sono andati a pescare le trote in un torrente a nord di Sidney. Mentre pescavano hanno visto un pacco di plastica al cui interno si intravedevano soldi. I fratelli lo hanno preso e lo hanno aperto e hanno visto che c’erano circa 100 mila dollari. I fortunati fratelli hanno portato il pacco alla polizia che ha detto oro che, se nessuno reclamerà quel pacco, i soldi ...

Iran - arrestate due cittadine britanniche e un australiano : in carcere anche una blogger : Due donne con doppia cittadinanza australiana e britannica e un cittadino australiano sono stati arrestati in Iran. A renderlo noto lo stesso ministero degli Esteri di Canberra, aggiungendo che ai tre viene fornita assistenza consolare. Tutti si trovano nel carcere Evin di Teheran, lo stesso dove dal 2016 è rinchiusa la project manager 41enne Nazanin Zaghari-Ratcliffe, britannica-Iraniana, per accuse di spionaggio. Secondo il Times le due donne ...

Iran : altri due mesi a Ue su nucleare : 10.30 Il presidente Iraniano Rohani "concederà" ai partner Ue 2 mesi per "rispettare i loro impegni" presi con l'accordo sul nucleare. Rohani conferma: "Il dialogo andrà avanti" pur escludendo che si possa "arrivare a risultati concreti oggi o domani".Lo riferiscono Al Jazeera e la tv satellitare Iraniana I Alam. Teheran, riferisce l'agenzia di stampa semiufficiale FarsNews,tornerà a seguire "totalmente" gli accordi se incasseserà dalle ...

Un misterioso aereo spaziale dell’aeronautica Usa sta gIrando sopra le nostre teste da quasi due anni e non sappiamo perché : (foto: Us Air Force) Si chiama X-37B ed è un aereo spaziale (o spazioplano), senza pilota e a energia solare, della United States Air Force che sta orbitando attorno alla Terra da ben 720 giorni. Battendo così il (proprio) record di 717 giorni, 20 ore e 42 minuti di volo della precedente missione Orbital Test Vehicle 4 (Otv-4). Tuttavia lo scopo di questo velivolo è ancora avvolto nel mistero: infatti, dal giorno del lancio, avvenuto il 7 ...

Grey's Anatomy e Station 19 ecco come si unIranno le due linee temporali : Grey's Anatomy inizierà negli Stati Uniti il prossimo giovedì 26 settembre, senza alcun anticipo canadese e con un debutto italiano atteso tra fine ottobre e i primi di novembre. Il suo spinoff Station 19 è stato invece rimandato all'autunno da ABC con A Million Little Things che manterrà lo slot delle 9 pm post-Grey's Anatomy anche da settembre andando avanti per 19 episodi. Quando partirà Station 19 nel 2020?Questa confusione temporale ha ...