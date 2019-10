Sicilia : Ingroia - ‘indignato per accuse assurde - io l’unico a bloccare sperpero denaro pubblico’ : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – “Sono indignato, queste accuse sono assurde. Dopo le mie denunce, e il mio lavoro per cacciare il malaffare che per anni ha rubato decine milioni di Euro per l’informatica in Sicilia, l’assurdo è che l’unica persona che viene accusata è il sottoscritto, e cioè l’unico che ha bloccato lo sperpero di denaro pubblico. Ma io credo nella giustizia, e ho fiducia che alla fine la ...