L’irrigatore intelligente Orbit Bhyve ora integra correttamente Google Assistant

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 10 ottobre 2019) In primaveraha appreso una nuova capacità di controllare in modo nativo alcuni prodotti smart come irrigatori e rilevatori di perdite dai tubi e con la recente versione 2.14.50.9 dell'appHome, l'assistente sembra aver aggiunto il supporto per l'irrigatore. L'articolo L’irrigatoreoraproviene da TuttoAndroid.