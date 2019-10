Lapo Elkann | io abusato a 13 anni | con Laps mi occupo di abusi

Matteo Salvini - la replica più dura a Lapo Elkann : "Quel gabbiano è più attendibile e sano" : La polemica del giorno è quella tra Lapo Elkann e Matteo Salvini, con il rampollo di casa Agnelli che ha attaccato il secondo, accusato di "comportamento dissolutivo" per quel che riguarda gli immigrati. E ancora: "Non mi piace Salvini. Non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perché

Lapo Elkann attacca Salvini : 'Non mi piace' e il caso spopola sui social : Da quando Matteo Salvini è passato all'opposizione, quelli che erano i frequenti attacchi da parte di persone note nei confronti dell'ex Ministro dell'Interno, erano diminuiti sensibilmente. A tornare, però, a parlare del leader della Lega è stato il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann. Quest'ultimo non ha mancato di esprimere la propria opinione di disapprovazione rispetto a quello che è il modo di fare del numero uno del Carroccio che, a sua ...

Italia Indipendent : Lapo Elkann - ‘ad uscente non ha fatto un gran lavoro’ : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – “L’ad uscente di Italia Indipendent non ha fatto un grande lavoro. Sono contento che non ci sia più e sono felice che arrivi quello nuovo perché è un manager cazzuto, col quale sto lavorando da tempo al piano di ristrutturazione”. Cosi’ Lapo Elkann, a Palermo, ha commentato le dimissioni dell’ad di Italia Indipendent Mario Pietribiasi.“Non vedo l’ora – ha ...

Migranti : Lapo Elkann - ‘nessuna polemica con Salvini’ : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – “Da parte mia non c’è alcuna polemica di alcun tipo nei confronti di Salvini e della politica e né voglio entrare in quel territorio che non mi interessa. Non faccio il politico e non ho alcuna intenzione di legarmi con la politica come hanno fatto certi imprenditori. Mi permetto solo di dire che con la politica meno ci ho a che fare, più felice sono”. Lo ha detto Lapo Elkann, a ...

Automobilismo : Lapo Elkann - ‘felice se potessi aiutare Targa Florio’ : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per assistere alla partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i vertici dell’Aci che organizzano la manifestazione e non è escluso che possa nascere qualche forma di collaborazione. “A me non è stato chiesto nulla da nessuno – ha detto Elkann a margine della ...

Blutec : Lapo Elkann - ‘Fca? Sono solo un’azionista’ : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – “In quanto Lapo Elkann non Sono manager di Fca, non lavoro all’interno del gruppo e di Fca Sono solo un azionista. Non posso dunque dare risposte in merito perché non ho le informazioni. Non conoscendo le carte in tavola non ho gli elementi per dare una risposta”. Così Lapo Elkann ha risposto, a Palermo, alle domande dei giornalisti in merito alla vertenza Blutec e alla situazione ...

Italia Indipendent : Lapo Elkann - 'a breve nuovo ad e piano ristrutturazione' : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - "Sono al 100%, insieme alla mia socia Giovanna Dossena, con l'azienda e con i miei dipendenti. Stiamo lavorando ad un piano di ristrutturazione che verrà presentato a brevissimo e abbiamo già individuato un amministratore delegato che a breve verrà nominato e messo in

Impresa : Lapo Elkann - 'in Italia è un inferno - manca stabilità' : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - "Fare Impresa in Italia è l'Impresa più ardua possibile: è un inferno, non una passeggiata di salute. Le regole cambiano dalla mattina alla sera, non abbiamo un governo stabile e questo è un problema per gli imprenditori ma anche per gli investitori esteri. Chi arriva