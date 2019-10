L'oroscopo del giorno 11 ottobre - da Bilancia a Pesci : la classifica sorride al Sagittario : L'oroscopo del giorno 11 ottobre 2019 scopre la nuova classifica a stelline e le previsioni per i simboli astrali appartenenti alla seconda sestina. A dare brio a questo venerdì la bella presenza della Luna in Pesci, sabato 12 presente nel comparto dell'Ariete. Molto interessante l'aspetto sia di Plutone che di Saturno, come sappiamo stabili nel segno del Capricorno, rispettivamente in sestile alla Luna e al Pianeta Mercurio in Scorpione. A ...

Previsioni astrologiche - classifica 10 ottobre : Scorpione focoso - Bilancia mondano : Giovedì 10 ottobre 2019 troveremo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci, mentre Venere e Mercurio transiteranno nell'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Sul podio 1° posto Cancro: amore 'top'. Le faccende di cuore probabilmente saranno favorite dalla congiunzione in onda tra Luna ...

Oroscopo weekend del 12 e 13 ottobre : Bilancia introspettiva : Nell'Oroscopo del fine settimana, di sabato 12 e domenica 13 ottobre, ci saranno alcuni imprevisti sul lavoro per i Capricorno. Non mancheranno le sorprese in amore per gli Ariete e arriverà un'ottima ripresa del benessere fisico per i Leone. Scopriamo dunque le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali. Astrologia del weekend, prima sestina: da Ariete a Vergine Ariete: la sfera sentimentale riserverà piacevoli sorprese, in special modo ...

Oroscopo settimana fino al 20 ottobre : decisioni per Bilancia - novità per Gemelli : L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre annuncia l'arrivo di decisioni importanti per la Bilancia. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha una relazione che dura da molto tempo, avrà modo di costruire qualcosa di importante con la persona amata. In arrivo diverse spese per la casa. In ambito professionale potrete usufruire di una buona situazione dopo un periodo non del tutto ...

Trionfo del post-ideologico Di MaioIl M5S è ago della Bilancia politica : Avevano detto che ormai era in declino, isolato nel suo partito. Avevano addirittura scritto (i soliti giornaloni) che era pronta una scissione nel M5S contro di lui. Avevano sentenziato che perdendo la carica di vicepresidente del Consiglio aveva lasciato il proscenio al premier Giuseppe Conte. Tutto falso. Segui su affaritaliani.it

L'oroscopo del giorno 10 ottobre - ultimi sei segni : Bilancia vola in amore - Aquario stanco : L'oroscopo del giorno 10 ottobre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giovedì in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle per il vostro segno? Facciamo subito presente che in questa sede ad essere messi sotto controllo da parte dell'Astrologia i sei simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. In questo caso perciò l'attenzione è tutta indirizzata in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

Milan-Pioli - pochi stravolgimenti : sarà 4-3-3 con variante trequartista - Bonaventura ago della Bilancia [FOTO] : Milan-Pioli, attese novità. Mancano solo le ufficialità per il benservito a Giampaolo e l’annuncio dell’ex Inter e Fiorentina. Scelta molto discutibile, quella della dirigenza rossonera, dettata dalla poca ambizione e da disaccordo e confusione. Chi si aspetta cambiamenti sarà probabilmente smentito. Nella mentalità, nell’atteggiamento e nel modulo, il nuovo Milan di Pioli avrà ben poche differenze rispetto a quello ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 8 ottobre : Vergine trasgressiva - Bilancia affascinante : L'oroscopo dell'amore di coppia di martedì vede come protagonista una Luna in Acquario che diventa molto avventurosa e fuori dagli schemi. L'astro d'argento in casa astrologica undicesima collega i ricordi del passato al futuro, sprigionando sensazioni speciali in coppia. Proprio nell'Acquario che con le sue acque feconda la Terra, la Luna espande le sue influenze benefiche garantendo un'indipendenza che fa guardare lontano anche all'Ariete, al ...

L'oroscopo di martedì 8 ottobre : sorprese per Bilancia - Giove in trigono a Sagittario : Durante la giornata di martedì 8 ottobre, i nativi del Cancro saranno particolarmente allegri, e avranno voglia di passare il loro tempo in compagnia del partner, anche semplicemente a svolgere faccende domestiche, mentre la Luna nel segno dei Gemelli regalerà ai nativi del segno una forte intesa di coppia. Per Acquario sarà una splendida giornata in ambito lavorativo, dove riuscirà a concludere dei buoni affari, mentre Mercurio riserverà delle ...

Oroscopo 21 ottobre : Bilancia tranquilla - Pesci passionale : La giornata di lunedì 21 ottobre l'amore sarà il punto fermo dei nativi di segni di acqua, in particolare per lo Scorpione e i Pesci. L'Acquario ed il Toro avranno il loro bel daffare, ma sarà opportuno per loro non affaticarsi troppo. Nervosismo per il segno della Vergine e per il segno del Leone. A seguire, le previsioni degli astri, per tutti i segni. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: più riflessivi. Penserete molto a cosa fare ...

Oroscopo del giorno 7 ottobre : energico il Cancro - Bilancia impegnata : La seconda settimana del mese sta per iniziare, è quindi interessante osservare quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di lunedì 7 ottobre. Un quadro astrale positivo accompagna i nati sotto il segno del Cancro, che recuperano energia e vitalità. Al contrario sarà una giornata sottotono per la Bilancia, completamente assorbita dagli impegni lavorativi, e per il Leone, che a causa della stanchezza accumulata, potrebbe ...

Previsioni astrologiche - classifica 7 ottobre : Pesci diplomatico - bugie per Bilancia : Lunedì 7 ottobre 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Acquario mentre Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio sarà sui gradi dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone saranno sull'orbita del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci mentre il Nodo Luna sarà in Cancro. Sul podio 1° posto Acquario: shopping. L'oggetto tanto desiderato oggi ...

L'oroscopo del giorno 7 ottobre - previsioni da Bilancia a Pesci : la Luna entra in Acquario : L'oroscopo del giorno 7 ottobre è pronto a mettere in chiaro le predizioni e l'Astrologia d'inizio settimana. Sotto la lente, quindi, la giornata di lunedì, valutata in questo contesto in merito ai sei segni interessanti la seconda metà dello Zodiaco. In primissimo piano pertanto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati di lunedì in amore e nel lavoro? In questo caso ...