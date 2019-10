Sul bus con l' abbonamento scaduto | 90enne multata e fatta scendere

Rimini - scatena panico Sul bus poi aggredisce i carabinieri : arrestato : Giorgia Baroncini Il giovane, dopo essere salito sul bus, ha iniziato a minacciare e insultare i passeggeri. All'arrivo dei carabinieri si è scagliato contro di loro Il conducente è stato costretto a fermare l'autobus e a chiamare i carabinieri: quel giovane aveva scatenato il caos tra i passeggeri e non era intenzionato a calmarsi. Il 32enne era salito sulla linea 4, all'altezza di Viserba (Rimini), poco dopo le 19. Poi ha iniziato ...

UFC – Conor McGregor provoca Khabib Nurmagomedov e chiede un rematch : “ti sei cagato Sul bus!” [FOTO] : Conor McGregor provoca con un tweet Khabib Nurmagomedov e chiede un rematch a Mosca: il fighter irlandese ironizza sulla presunta paura dell’avversario dopo i fatti di Brooklyn Conor McGregor non è ancora tornato a combattere, ma su Twitter non fa mai mancare la sua presenza. Il fighter irlandese, assente da diversi mesi a causa di una squalifica (già scontata) dovuta al post match contro Khabib Nurmagomedov, è tornato a provocare ...

Torino - pm accusato di abuso d’ufficio : “Vacanze gratis in un hotel di lusso Sul lago su richiesta di un finanziere condannato” : “Come si chiama quando tu vai a gratis in un hotel con dodici persone per quattro notti a Pasqua del 2016? Come si chiama quel reato lì?”. Se lo chiedeva al telefono un avvocato, impegnato nella gestione di quell’albergo in riva al lago d’Orta, commentando la notizia dell’inchiesta sull’ex sostituto procuratore di Torino, Andrea Padalino, accusato di abuso d’ufficio dai pm di Milano. A loro la procura torinese ha inviato alcuni atti ...

Torino - il Comune impone lo sgombero del “Suq” abusivo al Balon. M5s si divide Sulla decisione della sindaca Appendino : I venditori abusivi nella zona del mercato di libero scambio, il cosiddetto suq, in una zona dietro il mercato di Porta Palazzo e del Balôn, il mercato delle pulci, dovranno spostarsi in un luogo più distante, vicino al Cimitero monumentale. Così vuole un’ordinanza del Comune di Torino, amministrato da Chiara Appendino, datata 27 dicembre e violata per 38 settimane. A “comunicarlo” ai venditori sono state le file di new jersey ...

Il Mattino Sul maneggio di Caserta : i genitori non credono agli abusi : Il Mattino torna sulla vicenda del maneggio di Maddaloni, in provincia di Caserta. Ricordiamo che il titolare – e istruttore – è stato accusato di abusi su alcune minori frequentanti il centro. Il centro continua ad essere pieno di ragazzini, scrive il quotidiano. Gli adulti presenti sembrano sereni, nonostante la notizia degli abusi. “Le attività nel centro ippico non si sono fermate. Né i genitori degli allievi hanno ritirato ...

Veneto - espulso chi fa il bullo Sullo scuolabus : Camponogara, comune della città di Venezia, segue la linea dura già adottata in altre zone e stabilisce un codice di comportamento sulle navette che portano i ragazzi a scuola

Tennis - ATP Tokyo - riSultati di mercoledì 2 ottobre. Oltre a Djokovic vincono Goffin - che annulla tre match point a Carreno Busta - e Pouille : Oltre al match che ha visto il serbo numero 1 del mondo Novak Djokovic battere il due set la wildcard giapponese Go Soeda in due combattuti set si sono disputati altri tre incontri di secondo turno e tre del primo del Japan Open sul cemento di Tokyo. Hanno perso all’esordio nel torneo i due finalisti di domenica scorsa a Zhuhai, l’australiano testa di serie numero 8 del torneo Alex De Minaur, che sul cemento cinese aveva vinto e che oggi ha ...

Abusi Sulle allieve - arrestato l'istruttore di equitazione : CASERTA «Non ti permettere di parlare, tanto nessuno ti crederà». Avrebbe minacciato così, con questo avvertimento verbale, almeno sette ragazzine tra i 6 e i 14 anni, che...

Manovra - ritocchi Iva o stretta sui bonus fiscali : è rebus. Pd insiste : giù le tasse Sul lavoro : Ritoccare l'Iva, ma in chiave sociale, o avviare una stretta sulle tax expenditures, tante volte annunciata e mai effettivamente realizzata. A 48 ore dal varo della nota di aggiornamento al Def,...

Taglio delle tasse Sul lavoro sì - ma ritardato. Bonus in busta paga tra 750 e 900 euro : I numeri quantificano gli spazi di azione, dicono quello che si può fare e quello che invece non si riesce a fare perché i soldi non bastano. E questo succede sempre quando un governo deve tirare su una manovra, così come si verifica puntualmente il pressing della politica, dei non tecnici, per tutelare le misure che hanno un peso in termini di consenso. Alla prima legge di bilancio del governo giallorosso sta succedendo ...

Arriva ‘TicketAppy’ : da oggi biglietto bus direttamente Sul cellulare : Roma – Semplificare il quotidiano, risparmiare tempo, evitare lo stress e ridurre lo spreco di carta: da oggi a Roma Arriva TicketAppy, la prima app per comprare ogni genere di biglietto o abbonamento ATAC direttamente dallo smartphone.Un passo in avanti per rendere Roma sempre più “smart” e attenta all’ambiente, più vivibile e semplice per l’oltre milione e mezzo di viaggiatori che quotidianamente usufruisce dei mezzi pubblici. Una ...

Modena - tentava di adescare una 14enne Sullo scuolabus : a processo 35enne : Lavinia Greci È accaduto nel Modenese, dove l'uomo ha tentato di avvicinare un'adolescente che, spaventata, ha confidato tutto ai genitori. Sarà giudicato per il reato di adescamento di minori Avrebbe cercato di fermarla, più volte, con frasi dirette ed esplicite, per tentaredi avere approcci fisici più diretti con lei, con il fine di avere rapporti sessuali. Solo che lei era una studentessa minorenne, mentre lui, un uomo di 35 anni, ...

Enjoy - Peter Gomez presenta Sul Nove il doc “Vite drogate” : “Racconto senza pregiudizi i milioni di consumatori che usano e abusano” : Dopo l’incursione ne “Il mondo del lusso”, il direttore del Fatto.it Peter Gomez metterà in luce ogni più cupo aspetto legato al nuovo consumo di stupefacenti in “Vite drogate”, in onda giovedì 26 settembre alle 21.25 su Nove. Un racconto senza pregiudizi che corre dalle anfetamine usate per perdere peso alla cocaina per socializzare, al ritorno dell’eroina come esperienza di vera trasgressione. “In Italia una persona viene arrestata ogni 20 ...