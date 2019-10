Any Given Monday compie 10 anni | lunedì 14 la festa al Planet Club

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) 10 candeline per Any, il party disco delpiù popoloso della Capitale che dal 2009 ha rivoluzionato il concetto del divertimento by night, spostando il cuore della movida dal week end al. Le feste AGM sono carnevali multidisciplinari nei quali convivono musica, teatro, danza, moda, video, televisione e avanspettacolo. I numeri totalizzati in questo decennio sono da capogiro: oltre 500per un totale di 3.500 ore di musica nonstop selezionata dai DJ resident e dalle decine di guest che hanno animato le notti romane coinvolgendo oltre 1milione di persone. Tra i più significativi ospiti nazionalpopolari Asia Argento, Cicciolina, Coez, Cristina D’Avena, Franco Califano, Renzo Arbore, Valerio Mastandrea e Marco Giallini, ma, anche guru delle consolle internazionali come Daddy G dei Massive Attack, Stylophonic, Erol Alkan, Purple Disco Machine, A-Trak, ...

