Se si tradisce per le proprie idee «Non è la fine»

(Di martedì 8 ottobre 2019) Andrea Caterini Quattro amici d'infanzia alle prese con la realtà, fra politica e delusioni Andrea Caterini Il principio è un funerale. E non potrebbe esserci inizio più adatto per questo nuovo romanzo di Angelo Mellone: Fino alla. Romanzo di una catastrofe (Mondadori, pagg. 512, euro 21). Il funerale è quello di Chiodo, uno dei quattro personaggi principali di questa storia, personaggi che abbiamo conosciuto anche in un romanzo precedente, Nessuna croce manca (uscito nel 2015): gli altri tre sono Claudio, Dindo e Gorgo. Il primo romanzo potremmo dire che era generazionale. Le storie di quei ragazzi erano singole ma ancora legate indissolubilmente: a un uguale sogno, a una stessa radice, a una promessa comune in questa visione Taranto (che è lo scenario del primo e del secondo libro), è tutto quanto il mondo, come dire una sineddoche. Chiodo, Dindo, Claudio e Gorgo erano legati ...

