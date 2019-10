Laureato UNIPI vince premio per la miglior tesi in astrofisica

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Marco Cilibrasi,all’Università di Pisa, ha vinto il“Stefano Magini” per ladi laurea magistrale inistituito nel 2016 dall’Osservatorio astrofisico dell’Inaf di Arcetri. Il riconoscimento gli è stato consegnato ad ottobre nella sede dell’Osservatorio e vincitore con lui ex-aequo c’era anche Antonio Pensabeneall’Università di Firenze. Cilibrasi, ora dottorando all’Università di Zurigo in Svizzera, nella suaha studiato i processi di formazione e di evoluzione orbitale dei satelliti galileiani di Giove attraverso l’utilizzo di un metodo semi-analitico. Ad affiancarlo nel lavoro sono stati il professore Lucio Mayer e la dottoressa Judit Szulagyi dell’Università di Zurigo, con il supporto del professore Paolo Paolicchi dell’Ateneo pisano come relatore interno. “Posso dire che la mia esperienza insia stata molto ...