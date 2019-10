L’aggiornamento di sicurezza Android di ottobre arriva su Essential Phone e Google Pixel

L’aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre è in rilascio per Samsung Galaxy A50 : Samsung non ha ancora rilasciato l’aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre per il Galaxy A50 in quanto la società ha deciso di saltare alle patch di sicurezza di ottobre e sta lanciando il relativo update in alcuni paesi. L’aggiornamento con versione software A505FNXXS2ASJ1 è disponibile in Svizzera, Kazakistan, Ucraina, Uzbekistan e in alcuni paesi dell’Europa sud-orientale. Dal momento che siamo ancora nel mese ...