Agnelli | «Champions? Tutti devono sognare di vincerla»

Agnelli : “La Champions deve essere un sogno per tutti - ma serve la riforma” : “Vogliamo vedere più partite europee con una maggiore qualità”. Così Andrea Agnelli , presidente della Juventus e dell’ECA, nel corso del suo intervento al meeting londinese ‘Leaders Week’ dedicato ai leader del calcio europeo. “Se non guardiamo avanti finiremo semplicemente per proteggere un sistema che non c’è più, un sistema fatto di partite domestiche che avranno poco interesse per i nostri ...

Crosetti : per Sarri la Juve non è favorita per la Champions. Agnelli ha un sobbalzo : Un Crosetti d’annata quello che oggi su Repubblica parla di Sarri, della Juventus, dell’ossessione bianconera per la Champions. Ieri, in conferenza stampa, Sarri ha messo le mani, i piedi e la testa avanti, scrive, insomma, tutto: «Purtroppo il calcio italiano non sta vivendo il suo momento storico migliore, non siamo più i favoriti anche per colpe nostre». Andrea Agnelli ha un lieve sobbalzo, alza gli occhi dallo smartphone. Cos’è, ...