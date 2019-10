Windows 10X | alcuni dettagli sul nuovo OS

Surface Neo - il nuovo convertibile da 13 pollici con Windows 10X : Surface Neo è l’altro dispositivo portatile che Microsoft ha presentato a New York il due ottobre insieme al Surface Duo. Il primo con Windows 10X, una versione di Windows 10 per i convertibili, il secondo con Android quindi indirizzato al mercato mobile. L’azienda di Redmond afferma di aver compreso “come (Continua a leggere)L'articolo Surface Neo, il nuovo convertibile da 13 pollici con Windows 10X è stato pubblicato su ...

Windows 10X : OS per device dual-screen in arrivo nel 2020 : Microsoft, in occasione dell’evento Surface, ha presentato Windows 10X: una nuova versione dell’OS pensata per dispositivi dual-screen e in arrivo nel 2020. OS per dispositivi mobile Secondo il colosso di Redmond gli utenti vogliono device performanti e flessibili che siano allo stesso tempo forniti di un fattore forma semplice, elegante e sempre più mobile. Questo nuovo hardware richiede Windows 10X: una versione di Windows 10 che ...