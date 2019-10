Polemiche non aiutano Chef Rubio | crolla il programma sul Nove

Torino - la casa delle bambole hot chiude (dopo un anno e tante Polemiche) : non faceva affari : La casa delle bambole hot lascia Torino. chiude, dopo una serie di polemiche, l’attività aperta in città lo scorso anno e che si trovava a Borgo Vittoria. Con la prenotazione era necessario lasciare un documento e ciò avrebbe comportato un calo delle richieste per gli appuntamenti a luci rosse con le bambole.Continua a leggere

Poliziotti uccisi a Trieste - il killer non parla <br> Polemiche sulla sicurezza in questura : Due famiglie distrutte e una città sconvolta. Trieste si è svegliata stamattina sotto il peso del duplice omicidio di ieri pomeriggio quando due agenti di polizia di 31 e 34 anni sono stati uccisi da un immigrato dominicano, regolare in Italia secondo quanto scrive oggi la Repubblica. Poliziotti uccisi a Trieste, da Mattarella a Salvini messaggi di dolore, rabbia e ...

Le Iene - Polemiche su Ilary Blasi e Mammucari assenti al tributo per Nadia Toffa : perché non erano in studio : Martedì primo ottobre è andata in onda su Italia 1 la prima puntata della nuova edizione de Le Iene, che si è aperta con un toccante discorso della conduttrice Alessia Marcuzzi in memoria di Nadia Toffa, scomparsa lo scorso agosto. Davide Parenti ha voluto riunire tutte le Iene, ben 100, tra le qual

Kit Harington zittisce le Polemiche sul finale de Il Trono di Spade con un’uscita geniale : “Non l’ho ancora visto!’ : Kit Harington non si fa problemi a commentare il finale de Il Trono di Spade. Motivo? Non l'ha ancora visto! La dichiarazione, candidamente espressa dall'attore in risposta ai giornalisti presenti agli Emmy Awards, ha fatto il giro del web, e non si capisce se si tratti di ironia oppure di altro. Gli showrunners e il cast hanno celebrato la loro vittoria, portando a casa il premio come Miglior serie drammatica e Miglior attore non ...

Meghan osa un look trasparente alle nozze dell’amica - ma non spegne le Polemiche : Continuano le vacanze romane di Meghan Markle e Harry che sono arrivate al culmine con la partecipazione alle nozze di Misha Nonoo, una fra le migliori amiche della duchessa di Sussex. Un matrimonio super glamour e lussuoso a cui hanno preso parte celebrity e star del jet set, compresa la coppia reale che non poteva mancare a questo appuntamento. Secondo alcune indiscrezioni infatti sarebbe stata proprio Misha, nell’ormai lontano 2016, a ...

Pd : "Di Maio non alimenti sospetti Stop alle Polemiche nel governo" : "Capisco che Di Maio in questo anno e mezzo ha vissuto un'esperienza difficile con la Lega, ma abbiamo detto dal primo minuto che l'idea di fare continue polemiche interne alle forze di maggioranza, cercando di rappresentare maggioranza e opposizione... Segui su affaritaliani.it

Commisso : “Dicono che su Ribery era rigore - ma io non voglio fare Polemiche” : Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato nel post partita di Fiorentina-Napoli: “Sono contento per la prestazione della squadra. Non sono qui per fare critiche o polemiche. Con la volontà ho riportato l’entusiasmo a Firenze. Siamo sempre a lavoro. Io dall’America e gli altri qui. Stasera abbiamo passato un dato record: abbiamo fatto il numero più alto di abbonamenti negli ultimi venti anni. Per questo sono molto contento e ...

"Se non puoi sedurla - puoi sedarla". Polemiche per la maglietta del vicesindaco leghista : “Se non puoi sedurla, puoi sedarla”. Questa la scritta apparsa sulla maglietta del vicesindaco leghista di Roverè, in provincia di Verona, alla festa del paese. Le parole, bianche su sfondo rosso, hanno generato indignazione, espressa in una lettera pubblicata dal quotidiano L’Arena. “Domenica sera, festa di Santa Viola. Davanti ai migliaia intenti a mangiare si estraggono i numeri della lotteria. La ...

Nadia Toffa - Maurizio Costanzo contro gli haters - Gianluigi Nuzzi spegne le Polemiche : "Le assenze al funerale? Non sputiamo sentenze facili..." : Sono trascorsi dieci giorni dalla dolorosa scomparsa di Nadia Toffa, la conduttrice e inviata de Le Iene, morta a soli 40 anni dopo una battaglia contro il cancro durata circa due anni.Purtroppo, come in tantissime altre occasioni, si sono consumate tantissime polemiche social attorno a Nadia Toffa che non si sono spente neanche con la sua morte: da chi attaccò la Toffa per le sue dichiarazioni controverse riguardanti il cancro fino ad ...

Polemiche dopo funerali di Diabolik - famiglia : "Patti non rispettati" : Polemiche dopo funerali di Diabolik, famiglia: "Patti non rispettati" dopo la cerimonia al Divino Amore, la moglie e le figlie del leader degli 'Irriducibili' hanno criticato la gestione dell'evento: "L’auto con il feretro avrebbe dovuto passare tra la folla per l'ultimo saluto dei tifosi", ma "il Questore ...

Er Faina dopo le Polemiche : 'Dalla D'Urso non ci vado - Temptation l'ho sempre apprezzato' : Da quando è stata ufficializzata la presenza di Damiano Er Faina nel cast della seconda edizione Vip di Temptation Island, sul web è nata una polemica sulla scelta della produzione di dare un'opportunità così grande ad un personaggio che ha sempre sparato a zero sul reality. Lo youtuber si è esposto nelle scorse ore per precisare che il programma al quale sta per partecipare l'ha sempre apprezzato, mentre non ha fatto neppure mezzo passo ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘Polemiche fuori luogo - non sono fazioso su referti medici’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Queste polemiche sui referti medici dei Migranti visitati al Poliambulatorio sono davvero fuori luogo. Un referto non può essere fazioso. Siamo medici e sono atti ufficiali. Non capisco davvero queste polemiche”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il medico responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa che commenta così i dubbi sollevati da più parti dopo le visite seguite ...

Migranti : medico Lampedusa - 'Polemiche fuori luogo - non sono fazioso su referti medici' : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Queste polemiche sui referti medici dei Migranti visitati al Poliambulatorio sono davvero fuori luogo. Un referto non può essere fazioso. Siamo medici e sono atti ufficiali. Non capisco davvero queste polemiche". Lo ha detto all'Adnkronos Francesco Cascio, il medico r