Meteo | inizio di settimana autunnale | depressione al centro-sud | piogge e tanto fresco

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : inizio settimana all’insegna del maltempo. Il bollettino fino a venerdì 11 Ottobre : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per dopodomani e per i quattro giorni successivi in Italia. Lunedì 7 Ottobre Nord: cielo molto nuvoloso o coperto al primo mattino con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, specie sulle regioni occidentali, dove potranno essere anche intensi. Rapido diradamento della nuvolosità già dalla seconda parte della mattinata, con il cielo che dal tardo mattino diverrà sereno o ...

Previsioni Meteo : inizio di settimana con forte MALTEMPO - ciclone al sud : La perturbazione che in queste ore sta lasciando l'Italia ha sancito definitivamente la fine dell'estate e l'inizio, decisamente in ritardo, dell'autunno. Le temperature sono crollate ovunque, da...

Meteo : inizio di settimana estivo - ma IL FREDDO e' dietro l'angolo : Quest'oggi termina il primo mese d'autunno ma di autunnale troviamo davvero poco o nulla. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta il clima si presenta ancora da piena estate soprattutto al centro-sud,...

Previsioni Meteo Ottobre - sarà un inizio shock : ondata di freddo dalla Scadinavia - arriva la prima neve sull’Italia [MAPPE] : Previsioni Meteo Ottobre – La linea di tendenza circa un peggioramento del tempo dai connotati quasi invernali per il corso della prima settimana di Ottobre, di cui abbiamo già parlato nei precedenti aggiornamenti, è oggi pienamente confermata dalle ultime carte Meteorologiche. In modo particolare sono i parametri teleconnnettivi ( parametri descrittivi oceanici e delle medie alte quote atmosferiche, quelli meno sensibili a possibili ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : alta pressione e caldo fino ad inizio Ottobre : Dopo un inizio di settembre caratterizzato dal maltempo sull’Italia, il mese sembra prendere una piega verso condizioni di bel tempo. Stiamo già assistendo al ritorno dell’anticiclone, che dovrebbe persistere anche per le prossime settimane, portando temperature sopra la media su tutto il Paese fino ad inizio Ottobre. Ecco le Previsioni mensili del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 16 settembre al 13 Ottobre. 16 – 22 Settembre ...

Allerta Meteo - a inizio Settembre si scatena l’autunno : forte maltempo già tra Domenica 1 e Lunedì 2 - alto rischio alluvioni [MAPPE] : Allerta Meteo – Le condizioni di instabilità andranno via via intensificandosi nel corso dei prossimi giorni, soprattutto verso il weekend. Dal Nord Atlantico arriveranno fronti sempre più determinati, grazie ad uno squarcio barico più profondo e aperto operato da un ramo secondario del “fronte sub-polare” verso il Mediterraneo centrale. Ma nel contesto mediamente instabile, abbiamo individuato, dalle indagini ultime, una fase ...

Previsioni Meteo per inizio mese : i primi di settembre sull’Italia arriva l’autunno [DETTAGLI E MAPPE] : Si gioca al rialzo, in riferimento al peggioramento autunnale per la prima settimana di settembre, anzi anche prima decade, secondo gli ultimissimi dati. È oramai prevalente in tutte le simulazioni modellistiche, una configurazione spiccatamente depressionaria per il corso del fine settimana prossimo e per alcuni giorni a seguire. Si tratterebbe inizialmente di una semi-onda abbastanza tagliente collegata al ramo secondario sub-polare, quella ...

Previsioni Meteo inizio Settembre : in arrivo maltempo - piogge diffuse e calo termico [MAPPE e DETTAGLI] : Ci sono tante novità circa l’evoluzione del tempo nel medio lungo periodo. Qualche giorno fa, i modelli di calcolo prospettavano, per i primi di Settembre, una fase di break, dopo l’instabilità associata a rovesci e temporali nei giorni precedenti. In realtà, sembra esserci poca discontinuità della fase instabile, che prenderà piede negli ultimi giorni del mese in corso e potrebbe proseguire per tutta la prima settimana di ...

Previsioni Meteo : inizio settimana con temporali soprattutto su Appennino - isole e Alpi di Nord Est [MAPPE] : inizio settimana con pochi cambiamenti rispetto alle condizioni meteo del weekend appena trascorso. Una debole-moderata circolazione instabile alle medie quote continua a condizionare il tempo, inasprendo la circolazione atmosferica, soprattutto nelle ore pomeridiane più calde, e favorendo l’insorgere di una diffusa attività temporalesca, spesso accesa, su buona parte del territorio. Poca o nulla instabilità per le coste e per molte ...

Inizio di settimana con afa e temporali sparsi - le previsioni Meteo : L'anticiclone africano diventa via via sempre più debole, perde forza e lascia penetrare nel Mediterraneo masse d'aria leggermente più fresche alle medio-alte quote, responsabili della diffusa...

Previsioni Meteo : crisi più seria tra fine Agosto e inizio Settembre con duro colpo all’estate? [DETTAGLI] : E’ da diversi giorni che i maggiori modelli matematici mondiali propongono delle manovre abbastanza significative in termini di disturbi e anche seri alla stagione estiva. Al di là dei tempi stagionali, tutto sommato non ancora propri da declino dell’estate, un determinato e anche ostinato flusso instabile oceanico, potrebbe mettere davvero in crisi questa stagione estiva che, c’è da dire, ha dato tuttavia parecchio in ...

Meteo : inizio di settimana col caldo africano! Estremo nord sotto i temporali : SITUAZIONE Meteo | La quinta e ultima ondata di caldo del mese di agosto si sta incamminando verso l'Italia dove persisterà almeno sino a giovedì/venerdì, in particolar modo sulle regioni del...