Pianeta X | Potrebbe essere un buco nero ai confini del Sistema solare

Il misterioso “Pianeta 9” torna alla ribalta - potrebbe essere un buco nero : Il misterioso, enigmatico, ed ipotetico “Pianeta 9” torna a far parlare di sé: l’oggetto, che potrebbe trovarsi ai confini del Sistema Solare, potrebbe essere un buco nero nato col Big Bang. Si tratta dell’ultima congettura, forse tra le più bizzarre, nata per spiegare le anomalie gravitazionali finora osservate oltre l’orbita di Nettuno, area popolata da asteroidi e pianeti nani, chiamata “Fascia di ...

Spazio - il nuovo Pianeta Potrebbe ospitare la vita. Ma se qualcuno pensa di andarci - se lo scordi : K2-18b. Trattasi non di cima inuguale, ed elevata al cielo, ma di esopianeta con una caratteristica che lo rende, per ora, unico fra i 4100 esopianeti accertati appartenenti a 3055 sistemi planetari diversi, senza dimenticare gli altri 2492 candidati e i 209 in attesa di ulteriori verifiche (fonte: catalogo Exoplanet.eu): c’è vapore acqueo nella sua atmosfera. K2-18b è stato scoperto nel 2015 dal Keplero, telescopio spaziale della Nasa. Si trova ...

Scoperta acqua in Pianeta a 110 anni luce da Terra : Potrebbe ospitare vita : È stata Scoperta l'acqua su un pianeta a 110 anni luce dalla Terra. E Potrebbe ospitare la vita. Infatti, sul pianeta le temperature sono simile a quelle terrestri e, oltre all'acqua, c'è anche l'idrogeno. "Si tratta di una zona abitabile molto simile alla Terra- dicono i ricercatori- Questo pianeta è un potenziale candidato all'abitabilità, per forme di vita diverse da quella umana". La Scoperta è stata fatta dal team dell'Università College ...

Spazio - scoperto a 110 anni luce dalla Terra un nuovo Pianeta in cui c’è acqua. Gli scienziati : “Lì potrebbero esserci segni di vita” : “La vita come sappiamo è basata sull’acqua. Questo pianeta è il miglior candidato che abbiamo al di fuori del nostro sistema solare nella ricerca di segni di vita“. Giovanna Tinetti, astronoma dell’University College di Londra, ha commentato così la scoperta sensazionale fatta nel Regno Unito: secondo una ricerca del suo ateneo apparsa su Nature Astronomy, per la prima volta è stata rilevata acqua nell’atmosfera di un ...