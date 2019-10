La Regina Elisabetta ha schiaffeggiato il nipote davanti a Elton John

La Regina Elisabetta cerca un aiutante per i suoi cavalli : 22mila sterline e alloggio a Buckingham Palace : Buckingham Palace è alla ricerca di una figura professionale che si prenda cura, a tempo pieno, dei cavalli di Sua Maestà. Per questo la Regina Elisabetta ha aperto ufficialmente le selezioni per assumere un aiutante specializzato. I requisiti principali? Grande passione per i cavalli ed esperienza pregressa in maneggi e simili. Il prescelto lavorerà a tempo pieno all'interno della tenuta di Buckingham Palace, prendendosi cura dei cavalli della ...

Seri problemi di salute per la Regina Elisabetta : lei rifiuta l’operazione chirurgica. Si ritirerà a vita privata? : La Regina Elisabetta necessita di un’operazione chirurgica, ma si rifiuta categoricamente di andare sotto ai ferri. A 93 anni la Regina è ancora una stacanovista, dedita agli impegni di Corte e al lavoro per il paese, che procede ininterrottamente dal 2 giugno 1953. Sono due, attualmente, i fattori che destano preoccupazione nei medici che le hanno proposto il ricorso alla chirurgia: la cataratta, per la quale ha già subito un intervento, ...

Lewis Hamilton rivela : “Sono stato rimproverato pubblicamente dalla Regina Elisabetta durante un pranzo con lei” : Nonostante il principe Harry e Meghan Markle ci abbiano abituati ai loro continui strappi al protocollo, Sua Maestà la regina Elisabetta tiene molto al rispetto delle regole dell’etichetta reale e si impegna affinché questa venga rispettata, quantomeno in sua presenza. Lo dimostra ciò che è successo al pilota di F1 Lewis Hamilton, che ha rivelato in un’intervista al Graham Norton Show della Bbc di esser stato rimproverato ...

La Regina Elisabetta II conosce tutte le canzoni degli Wham! : La Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesAnche le regine hanno i loro gruppi musicali ...

La Regina Elisabetta insegna l’etichetta reale a Lewis Hamilton - : Francesca Rossi La regina Elisabetta non perde mai la sua ironia e nemmeno il senso del dovere, tanto che durante un pranzo non ha avuto alcuno scrupolo a “istruire” il due volte campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton sulle severe regole del protocollo reale La regina Elisabetta colpisce ancora a suon di ironia e senso del dovere, due caratteristiche che ormai fanno parte del suo carattere e la rendono inarrestabile. ...

In un libro i retroscena sulla Regina Elisabetta - : Francesca Rossi È stato appena pubblicato un nuovo libro sulla Regina Elisabetta, ma stavolta non ci sono sconvolgenti rivelazioni da leggere, né aneddoti intriganti: Angela Kelly, addetta al guardaroba della sovrana, ci racconta le scelte di stile di una delle donne più famose del Novecento e del Duemila e, cosa ancor più importante, lo fa con la benedizione della stessa Elisabetta Quando leggiamo la notizia di un nuovo libro in ...

Principe Andrea - la polizia parigina invita il figlio della Regina Elisabetta a collaborare : “È chiaramente coinvolto nel caso Epstein” : Dopo le recenti nuove accuse dell’ex schiava del sesso di Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, si complica la posizione del Principe Andrea, il terzogenito della regina Elisabetta coinvolto nello scandalo sessuale che ha portato al suicidio in carcere il miliardario americano. La polizia parigina che indaga sul caso assieme a quella americana ha infatti invitato il Duca di York a collaborare all’inchiesta sul traffico di minori in cui ...

“La Regina Elisabetta conosceva tutte le canzoni degli Wham e volle conoscerli” - la rivelazione dell’ex manager del gruppo : Chissà se anche lei ha pianto come i milioni di fan quando George Michael è morto il giorno di Natale del 2016. Una curiosità legittima su la Regina Elisabetta dopo le rivelazioni di Bryan Morrison, manager del duo, nella biografia a 11 anni dalla sua morte. Ebbene il produttore racconta che The Queen era una vera e propria fan degli Wham! al punto da conoscere tutte le loro canzoni e volerli persino incontrare di persona. Sua Maestà avrebbe ...

Principe Andrea - l’ex schiava di Epstein rivela : “Il figlio della Regina Elisabetta mi fece bere vodka e poi facemmo sesso in bagno” : “Il Principe Andrea ha fatto bere vodka e poi abbiamo fatto sesso in bagno“. È quanto ha raccontato Virginia Giuffre, l’ex schiava del sesso del miliardario americano Jeffrey Epstein – morto suicida in carcere a New York lo scorso 10 agosto – in un’intervista alla tv Usa Nbc, rivelando al pubblico ciò che ha già raccontato ai giudici e che si trova agli atti del processo in corso. Le nuove accuse mosse dalla ...

La favola reale della Regina Elisabetta e della scimmietta smarrita - : Francesca Rossi Una bambina australiana ha smarrito a Buckingham Palace Harriet, la sua scimmietta di peluche, ma grazie a una lettera indirizzata a Sua Maestà e alla solerzia dello staff reale, Harriet e la sua padroncina hanno potuto “riabbracciarsi” Da Buckingham Palace arriva una storia tenerissima, rimbalzata sui giornali di tutto il mondo in poco tempo. Le protagoniste sono una bambina australiana di 5 anni, Savannah Hart, la ...

La Regina Elisabetta che insegna le buone maniere a un campione di Formula 1 è la cosa più divertente che leggerai oggi : Lewis Hamilton ha raccontato la sua gaffe The post La regina Elisabetta che insegna le buone maniere a un campione di Formula 1 è la cosa più divertente che leggerai oggi appeared first on News Mtv Italia.

Principe Andrea - la rivelazione di Courtney Love : “Il figlio della Regina Elisabetta venne da me per una notte di sesso” : “Il Principe Andrea è venuto da me per una notte di sesso“. È questa l’accusa lanciata da Courtney Love, moglie del defunto leader dei Nirvana Kurt Cobain, in un’intervista al tabloid britannico Sun rivelando nuove indiscrezioni che riguardano il Duca di York, terzogenito della regina Elisabetta, già coinvolto nell’inchiesta per abusi sessuali del miliardario morto suicida in carcere Jeffrey Epstein, suo amico. ...

L'estate orribile della Regina Elisabetta - : Francesca Rossi Lo spauracchio della Brexit e le relative proteste, le rivoluzioni a corte di Harry e Meghan, lo scandalo che ha coinvolto il principe Andrea sono gli ingredienti nefasti di questa lunga estate terribile per la regina Elisabetta e molti hanno già paragonato queste giornate convulse al vero annus horribilis della monarchia britannica, il 1992 Ogni estate la regina Elisabetta trascorre più di un mese a Balmoral per ...

La Regina Elisabetta vieta ai suoi ospiti di parlare di Meghan ed Harry : Meghan Markle e il principe Harry sarebbero tra gli argomenti tabù nel corso di un incontro con la regina Elisabetta II. La sovrana britannica avrebbe deciso di bandire ogni conversazione sui duchi di Sussex a causa dell'elevata quantità di titoli che il duo si è guadagnata negli ultimi tempi.Come non darle ragione: tra i voli costosissimi e le vacanze altrettanto lussuose, la linea di abiti inaugurata da Meghan, le voci di screzi tra reali e ...