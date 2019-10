Ginnastica | Mondiali 2019 | quando gareggia l’Italia nella Finale a squadre? Data

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia maschile - ruggisci e vola in alto! Azzurri per il pass olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara, gli Azzurri per l’impresa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi domenica 6 ottobre va in scena la prima giornata di qualificazioni maschili. A Stoccarda (Germania) si fa subito sul serio, l’Italia sarà impegnata nella prima suddivisione a partire dalle ore 10.00: la nostra Nazionale vuole imitare le ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - ci hai fatto saltare le coronarie. Finale al cardiopalma - una squadra forte e olimpica ma quella trave da incubo… : L’Italia femminile si è qualificata per la Finale a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Due giorni fa non sarebbe stata una notizia clamorosa vista l’elevata caratura della nostra Nazionale che vale tranquillamente la top-eight a livello internazionale. Questa sera è invece una gradita sorpresa perché, oggettivamente, dopo la gara di stamattina non ci speravamo più: 161.931 non sembravano sufficienti, eravamo ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le individualiste qualificate - 20 pass dai Mondiali. Ci sono Saraiva e Steingruber : Attraverso l’all-around delle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica sono stati assegnati 20 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. sono finite nelle mani di individualiste le cui Nazioni non sono qualificate ai Giochi con la squadra, massimo 1 posto per Paese. Spiccano la brasiliana Flavia Saraiva e la svizzera Giulia Steingruber. individualiste qualificate ALLE Olimpiadi 2020: Flavia Saraiva (Brasile) Giulia ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles marziana - straripanti novità e 59.4 da fenomeno. Gli USA dominano le qualifiche : Simone Biles ha illuminato la scena ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, la Reginetta della Polvere di Magnesio ha toccato quota 59.432 punti nel concorso generale: la statunitense non è riuscita nell’impresa di sfondare il muro dei 60 punti ma ancora una volta si è confermata imprendibile e lanciatissima verso il quinto titolo iridato sul giro completo. La Campionessa del Mondo ha incominciato la gara con un divino esercizio al corpo ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : tutte le qualificate alle finali femminili. C’è l’Italia con la squadra! : A Stoccarda (Germania) si è concluso il turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Si è dunque defiinito il quadro delle ammesse alle varie finali della rassegna iridata: squadra, all-around e specialità. Di seguito tutte le qualificate alle finali femminili, c’è l’Italia con la squadra. CONCORSO A ...

Mondiali Ginnastica 2019 – Italia in finale nella prova a squadre : le ‘Fate’ staccano il pass per Tokyo 2020 : Italia in finale nella prova a squadre dei Mondiali di Ginnastica 2019: il team azzurro si qualifica fra le migliori otto e stacca il pass olimpico per Tokyo 2020 Dopo una giornata di gare abbastanza sofferta, l’Italia ha finalmente la certezza di essere in finale nella prova a squadre dei Mondiali di Ginnastica 2019. Le ‘Fate’ azzurre rientrano fra le migliori 8 squadre esibitesi sulla pedana di Stoccarda totalizzando 161.931 punti, ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : ITALIA IN FINALE! Fate tra le otto grandi - qualificazione in apnea : martedì per il riscatto : Ce l’hanno fatta! In maniera sofferta, rocambolesca, incrociando le dita, sportivamente pregando per tutto il giorno. L’ITALIA si è qualificata alla Finale a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica e martedì pomeriggio tornerà in pedana a Stoccarda con l’obiettivo di riscattare la prestazione di questa mattina: le Fate erano state infatti eccezionali tra volteggio e parallele asimmetriche ma una rotazione da incubo ...

Ginnastica - Mondiali 2019. Enrico Casella : “Conquistato il pass olimpico. Che sofferenza alla trave - servirà a crescere” : L’Italia ha conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le azzurre sono già certe di essere tra le migliori dodici squadre dei Mondiali di Ginnastica artistica in corso di svolgimento a Stoccarda e hanno così staccato il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Le Fate sono incappate in una pessima rotazione alla trave caratterizzata da tre cadute che hanno rovinato una prestazione di qualità condita dalle prove ...