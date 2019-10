Barbara d’Urso e Marco Columbro | volano gli stracci in diretta | la lite

Marco Columbro litiga con Barbara d’Urso : “Ti strappo il vestito!” : Live Non è la D’Urso: Marco Columbro litiga con Barbara D’Urso in diretta Puntata particolarmente infuocata quella di Live Non è la D’Urso di domenica 6 ottobre. Durante il talk dedicato ai Vip che lamentano di non arrivare a fine mese, Marco Columbro ha litigato con Barbara D’Urso. Preso dall’ira, ha fatto sapere di aver accettato l’invito solo per parlare della sua decisione di cambiare vita. Marco Columbro ...

Barbara d’Urso si arrabbia con Aida Nizar. Katia Ricciarelli : “Chi sei?” : Aida Nizar si infuria e attacca Giorgia Meloni a Live Non è la D’Urso Dopo aver ospitato la scorsa settimana Matteo Salvini, Barbara D’Urso ha chiamato Giorgia Meloni a Live Non è la D’Urso. La politica ha affrontato le cinque sfere agguerritissime che ha visto come protagonista anche Aida Nizar. A Live Non è la D’Urso la vulcanica spagnola ha attaccato Giorgia Meloni puntualizzando che, a differenza sua che è una donna ...

Live Non è la D’Urso : Barbara richiama Vladimir Luxuria per una battuta : Live Non è la D’Urso: Vladimir Luxuria richiamata da Barbara D’Urso dopo una battuta su Panzironi Il giornalista pubblicista Adriano Panzironi, che propone la sua dieta Life 120 è da tempo protagonista da numerose polemiche. Dopo il caso Lemme, Barbara D’Urso ha deciso di affrontare l’argomento delle diete miracolose, ospitando i protagonisti e autori, a Live Non è la D’Urso. Per tale ragione, quindi, si continuerà ...

Domenica Live - Barbara d’Urso ricorda Anna Marchesini e commuove : La quarta puntata di Domenica Live è iniziata con Massimo Lopez come primo ospite del salotto pomeridiano di Barbara D’Urso. L’attore, classe 1952, appena entrato in studio ha improvvisato un ballo con la conduttrice. Poco dopo, sono partite le sorprese. La D’Urso ha infatti trasmesso un video messaggio di Alessandro Lopez, che ha “accompagnato” il fratello alla riscoperta – velocissima – di alcuni ...

Domenica Live - Barbara d’Urso choc su Massimo Lopez : “Ho ravanato…” : Barbara d’Urso a Domenica Live: “Ho ravanato nelle parti intime di…” Nella puntata di oggi di Domenica Live è stato ospite Massimo Lopez, uno dei volti del Trio assieme ad Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Un Trio indimenticabile e assolutamente irripetibile. “Sì, io ho provocato lo scioglimento del Trio” ha confessato lui a Barbara d’Urso, “a un certo punto, negli ultimi anni, andavamo avanti ...

Mara Venier ‘becca’ l’ospite : “L’hai detto anche da Barbara d’Urso” : Mara Venier non perdona Ninì in diretta a Domenica In: “L’hai detto anche da Barbara d’Urso”. L’episodio, è spasso Umberto Smaila, Ninì Salerno, Franco Oppini e Jerry Calà, i simpatici Gatti di Vicolo Miracoli, sono sbarcati nella quarta puntata di Domenica In, regalando risate e attimi di tv nostalgica. A guidarli la sapiente conduzione di […] L'articolo Mara Venier ‘becca’ l’ospite: ...

“Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 6 ottobre 2019. Ospiti e temi dei due programmi di Barbara D’Urso. : La domenica di Canale 5 è Live, con Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, è in video per oltre cinque ore con due trasmissioni. Da metà pomeriggio, precisamente dalle 17:25 alle 18:50 con Domenica Live, la sera dalle 21:30 e fino a notte inoltrata ossia verso l’1:30 con Live – Non è la D’Urso. Vediamo temi […] L'articolo “Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 6 ottobre 2019. Ospiti e temi dei ...

Barbara d’Urso querelata da Angela Cavagna : “Doveva informarsi” : Angela Cavagna furiosa denuncia Barbara d’Urso e Portento: ecco perchè Giorni fa Orlando Portento è stato ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. E in quella occasione ha lanciato delle accuse ben precise contro la sua ex moglie Angela Cavagna. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare quest’ultima, la quale ha rilasciato un’intervista di fuoco al settimanale Di Più che ha lasciato tutti senza parole. Cosa ha detto? ...

Ecco Gli Ospiti della Domenica di Barbara D’Urso! : Come ogni venerdì Barbara d’Urso ha annunciato alcuni degli Ospiti che le terranno compagnia Domenica. La più attesa è Mercedesz Henger che si difenderà dalla mamma. Ma si preannuncia grande fermento anche in prima serata con Live – Non è la D’Urso. Ecco le anticipazioni sulla Domenica in compagnia di Barbarella! Come consuetudine ogni fine settimana la notizia più attesa di Pomeriggio 5 è relativa agli Ospiti di Domenica live ...

Barbara d’Urso : 2 milioni di follower su Instagram - ma lei segue una sola persona : Su Instagram, Barbara D’Urso ha oltre 2 milioni di follower, ma lei segue una sola persona. La conduttrice è molto apprezzata sui social e il suo profilo Instagram ha un grande successo, così tanto che ha superato la soglia dei 2 milioni di follower. Un vero record per Barbara che, fra video, selfie e foto, tiene informati i suoi fan, raccontando la sua vita davanti e dietro le telecamere. Nonostante sia molto riservata e attenta a ...

Corte d’Appello di Milano ribalta sentenza e dà ragione a Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso : “Diritto di satira - battuta di valenza sarcastica” : “Diritto di satira, battuta di valenza sarcastica”. La Corte d’Appello di Milano ribalta la sentenza di primo grado su Selvaggia Lucarelli, assolvendola perché il fatto non costituisce reato. Era stata la conduttrice tv Barbara D’Urso, nell’aprile del 2014, a querelare per diffamazione la Lucarelli dopo che quest’ultima aveva pubblicato su Twitter e Instagram una frase riguardante l’entrata in studio della D’Urso durante una puntata ...

Pomeriggio 5 : Cecchi Paone Abbandona lo Studio - Barbara d’Urso Furiosa! : Scintille in diretta a Pomeriggio 5. Nel programma di Barbara D’Urso erano presenti alcuni ospiti per parlare della dieta vegana ma la situazione degenera e, dopo un’acceso scontro, Alessandro Cecchi Paone Abbandona lo Studio, al suo rientro inoltre non riesce a calmarsi e la conduttrice chiede le sue scuse. Ecco cosa è successo. Durante la puntata di Pomeriggio 5 è andata in onda, in diretta, una durissima lite tra il conduttore e ...

Pomeriggio Cinque - Alessandro Cecchi Paone litiga con la Martani e se ne va. Barbara d’Urso sbotta : «Mi sembra una cosa poco carina - non è che fai come ti pare» : Barbara D'Urso e Alessandro Cecchi Paone Aria di tempesta nello studio di Pomeriggio Cinque. Nella puntata di ieri del contenitore di pomeridiano di Canale 5, sono volati stracci tra Alessandro Cecchi Paone e l’ex gieffina Daniela Martani. Si discute sulla storica diatriba tra vegani e carnivori, e il giornalista – rappresentante di questi ultimi – sostiene, tra le altre cose, che da quando mangiamo gli animali morti ...

Pomeriggio 5 - Alessandro Cecchi Paone furioso abbandona la diretta e poi torna. Barbara d’Urso sbotta : “Chiedici scusa” : Scintille in diretta nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Si stava parlando di vegani e vegerariani: in studio, tra gli ospiti, c’era Daniela Martani, vegana e animalista, mentre in collegamento c’era il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Ad un certo punto però, la discussione è degenerata in un acceso litigio tra i due al che Cecchi Paone si è alzato e ha abbandonato il collegamento con lo studio, lasciando tutti di stucco. ...