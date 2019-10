Stretta sui rimpatri | decisione in 4 mesi Ma Lamorgese gela Di Maio | difficile stabilire

Sui migranti arriva il "decreto Di Maio". Stretta sui rimpatri : Una Stretta sui rimpatri, allargando e certificando nuovamente la lista dei Paesi sicuri e accelerando le procedure sul territorio italiano. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi arriva il decreto targato Luigi Di Maio sui migranti. Domani il ministro degli Esteri e capo politico M5S, assieme al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, presenterà il provvedimento dal “suo” ministero, la Farnesina. Sarà un decreto ...

Pensioni e Manovra 2020 : per la quota 100 possibile Stretta sui redditi : Prosegue la discussione interna al governo giallo-rosso in merito alla prossima legge di bilancio 2020 ed ai possibili interventi. Tra i passaggi chiave il bonus mobilità, l'intervento sull'Iva e l'incentivazione alla moneta elettronica ed il taglio del cuneo fiscale, oltre ovviamente alla flessibilizzazione dell'accesso alla pensione. Su quest'ultimo punto si attende la proroga dell'APE sociale e dell'opzione donna, ma un nodo che ancora non ...

Manovra - ritocchi Iva o Stretta sui bonus fiscali : è rebus. Pd insiste : giù le tasse sul lavoro : Ritoccare l'Iva, ma in chiave sociale, o avviare una stretta sulle tax expenditures, tante volte annunciata e mai effettivamente realizzata. A 48 ore dal varo della nota di aggiornamento al Def,...

USA - 17enne scomparsa. Le sue foto sui siti porno - la madre : “Rapita e coStretta a prostituirsi” : Aviana Weaver, una ragazza di 17 anni del New Jersey, ha fatto perdere le sue tracce da dieci giorni e da allora ogni tentativo di ritrovarla è andato a vuoto: sua madre ha dato l'allarme e pochi giorni dopo ha trovato foto della figlia su alcuni siti pornografici. La donna è convinta che sia stata rapita e venduta.Continua a leggere

Rette - rifiuti e altre imposte. A Roma Stretta sui pignoramenti già a partire da 16 euro : stretta del Campidoglio per chi non paga le imposte comunali. Nel mettere ordine tra i diversi testi che disciplinano i tributi di competenza comunale - dalla retta scolastica alla tassa sui rifiuti - con i relativi ricorsi, il Comune di Roma ha reso più stringenti i termini per i pignoramenti che in alcuni casi saranno possibili già a partire da crediti per 16 euro. L'Assemblea capitolina ha recentemente approvato il nuovo ...

Marocco - coStretta a sposare l’uomo che l’aveva violentata - 16enne decide di suicidarsi : In Marocco esistono ancora i matrimonio riparatori. Una ragazza di 16 anni fu costretta qualche anno fa a sposare l’uomo che aveva abusato di lei. Quel deplorevole uomo aveva convinto la famiglia della ragazza a combinare il matrimonio riparatore versando un ingente somma di denaro. La famiglia molto povera decise di assecondare la volontà del violentatore. l’uomo, con il matrimonio combinato, riusciva a sfuggire al carcere ma non fece ...

Stretta finale sui sottosegretari Dentro D'Uva - Buffagni - Fiano e... : Francesco D'Uva per Cultura, Istruzione o Rapporti col Parlamento), Manlio Di Stefano verso la riconferma agli Esteri. In pole anche Laura Castelli, Stefano Buffagni (Mef), Lucia Azzolina (Istruzione) e Luca Carabetta (Innovazione) Segui su affaritaliani.it

Auto - Stretta di 60 miliardi sui profitti entro il 2023 : Ma, secondo AlixPartners, l’industria continuerà a investire: 225 miliardi di dollari la spesa per l'elettrificazione della gamma entro il 2023. E altri 48 miliardi di dollari sempre tra oggi e il 2023 per lo sviluppo delle tecnologie dei veicoli Autonomi

Usa - Trump valuta l’abolizione dello ius soli e una Stretta sui minori migranti illegali : “Sì a detenzione senza limiti di tempo” : L’amministrazione di Donald Trump sta “valutando seriamente” di abolire lo ius soli. Cioè la norma, contenuta nella Costituzione statunitense, in base alla quale chi nasce in territorio americano – compresi naturalmente i figli degli immigrati irregolari – riceve la cittadinanza e acquisisce tutti i diritti che ne derivano. Non solo: il presidente vuole una nuova stretta sui migranti irregolari in base alla quale le ...