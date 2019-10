Pensioni | addio a quota 100 | nessun rinnovo e beffa per gli esclusi

Quota 100 non verrà rinnovata alla sua scadenza : dal 2022 addio all’anticipo Pensionistico : Il governo non vuole rinnovare la Quota 100 dopo la sua scadenza, fissata per la fine del 2021. Dal 2022, quindi, l'anticipo pensionistico per chi ha almeno 62 anni d'età e 38 di contributi versati non ci dovrebbe essere più, sempre che la maggioranza non cambi. A confermarlo è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.Continua a leggere