Omri | fuoriuscito da Scientology | «Un incubo | ero continuamente sotto controllo»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Dietro il sorriso, impostato, celano una grande inquietudine. «Sembrano dei robot»: così, trentunenne di origine marocchina, descrive i membri di, il culto fondato alla metà degli anni ’50 dallo scrittore di fantascienza L. Ron Hubbard, di cui ha fatto parte per un breve periodo, l’estate scorsa. Lo ha raccontato a Fanpage: «Sono molto bravi ad agire sulle persone che hanno dei problemi o hanno vissuto dei traumi. Ti dicono di non preoccuparti perché loro ti aiuteranno ma in realtà riescono solo a farti perdere la fiducia in te stesso».stava cercando lavoro, quando è stato contattato da Giulia, una ragazza veneta che aveva avuto il suo numero di telefono dal fratello, membro della chiesa di Bergamo. All’appuntamento gli propone di andare a prestare servizio nella sede dia Stoccarda. Solo doposcopre il perché: «Avevano bisogno di un certo numero ...