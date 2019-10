La criptovaluta di Telegram debutta a fine ottobre

Fonte : wired

(Di venerdì 4 ottobre 2019)Open Network (foto: screenshot dal video di YouTube) La piattaformapotrebbe battere sul tempo i rivali di Facebook nella corsa alle criptovalute. Il servizio di messaggistica creato nel 2013 ha infatti ottenuto negli Stati Uniti il via libera da parte della Security and Exchange Commision (Sec), l’autorità di controllo dei mercati finanziari equivalente all’italiana Consob, per lanciare la sua blockchain Ton (open network) entro ladi. Ciò vuol dire che sempre entro quella data anche Gram, il token sviluppato dell’azienda, potrà iniziare a circolare. In un messaggio la società spiega anche che già entro il 16prossimo gli investitori riceveranno il software per generare le chiavi Ton e, a loro volta, dovranno fornire una chiave pubblica per ricevere i Gram e iniziare a scambiarli. L’ok delle autorità arriva in un momento in cui la ...

