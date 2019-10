Violento maltempo in Grecia : grandinata paurosa a nord di Atene! : La bassa pressione che ha attraversato la nostra penisola fra ieri e oggi apportando molti temporali e un brusco abbassamento delle temperature, ha raggiunto l'area ellenica nel corso delle ultime...

Grecia - non convocato Kostas Manolas : il centrale del Napoli resta a Castelvolturno : Grecia, non convocato Kostas Manolas: il centrale del Napoli non ci sarà nelle prossime sfide Convocati Grecia Manolas| Sorpresa per l’Italia e anche per il Napoli. Kostas Manolas, infatti, non è stato convocato dal commissario tecnico della Grecia per le sfide valide per la qualificazione a Euro 2020 contro Italia (12 ottobre) e Bosnia (15 ottobre). Il commissario tecnico John van’t Schip ha escluso calciatori del calibro del difensore ...

La Grecia fa spazio ai giovani. Manolas non convocato contro l’Italia : Svolta nella Grecia. La formazione di Van’t Schip cambia faccia e punta sui giovani. Unascelta che prevede l’esclusione di alcuni senatori della Nazionale tra cui Kostas Manolas. Una decisione che, sebbene non farà certamente piacere al difensore, renderà più sereno Carlo Ancelotti alle prese con evidenti problemi di assenze di reparto. La crisi era scoppiata già a giugno, dopo la sconfitta ad Atene con gli azzurri di Roberto Mancini ...

SPY FINANZA/ La Grecia si prepara alla 'prova d'amore' verso gli Usa : Dopo essere stato in Italia, Mike Pompeo farà tappa in Grecia, Paese pronto a sfruttare economicamente l'interesse americano

Forte scossa di terremoto tra Grecia e Turchia [LIVE] : Un terremoto magnitudo mb 5.0 si è verificato nell’area del Dodecaneso (Grecia) alle 06:44:56 ora italiana (07:44:56 ora locale) ad una profondità di 14 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte scossa di terremoto tra Grecia e Turchia [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Euro 2020 - qualificazioni : Italia-Grecia in tv su Rai 1 sabato 12 ottobre : L’Italia sarà chiamata ad affrontare la 7ª giornata del Gruppo J di qualificazione a Euro 2020 tra pochi giorni. L’appuntamento con la partita degli Azzurri sarà fissato per sabato 12 ottobre 2019 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Grecia. La vendita dei biglietti sta procedendo bene e sono già stati venduti 32 mila tagliandi per assistere a questo match della nazionale italiana, che verrà giocato nell’impianto dove si inaugureranno proprio ...

(AdnKronos) - Il Presidente dell'ordine degli avvocati di Palermo, Giovanni Immordino, appena eletto, che interverrà venerdì pomeriggio durante la tavola rotonda su 'Governare il Mezzogiorno', ha voluto ricordare l'importanza della "lotta alla mafia che va potenziata" ma è importante anche la lotta

Sud : Foti (Magna Grecia) - ‘Crescita frenata da incompetenze politica e burocrazia’ (2) : (AdnKronos) – Dal rapporto sul Mezzogiorno che verrà presentato venerdì pomeriggio dal prof. Roberto Poli, emerge, tra le altre cose il “rancore che c’è verso lo Stato da parte della popolazione del Sud”, come spiega ancora Nino Foti. “Avere fatto un evento pone l’attenzione su alcuni aspetti importanti – dice ancora Foti – faremo anche incontri sulla giustizia, sulla lunghezza dei processi ...

Foti (Magna Grecia) : “Crescita Sud frenata da incompetenza e incapacità” : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – La crescita del Mezzogiorno d’Italia “è stata frenata dalle incapacità, le incompetenze della politica in primis e della classe dirigente, ma anche della burocrazia”. E’ la denuncia di Nino Foti, Presidente della Fondazione ‘Magna Grecia’ che ha presentato oggi a Palermo il meeting ‘Sud e Futuri’ che si terrà da venerdì a domenica nel capoluogo siciliano. ...

Una società specializzata in viaggi di lusso sta cercando un instagrammer per un tour gratuito della Grecia : Un tour della Grecia. Completamente gratuito. La società Unforgettable Greece cerca un instagrammer che per 9 notti soggiorni in esclusivi alberghi e condivida i suoi scatti sui social. Le tappe del viaggio sono Atene, Mikonos, Santorini e Creta. Il fortunato vincitore potrà portare con sé un amico.L’unica condizione da rispettare è il mezzo attraverso cui fotografare le stanze degli hotel in cui si pernotterà e le zone che si ...

Migranti - la Grecia ha deciso diecimila rimpatri in Turchia entro il 2020 : Migranti, la Grecia ha deciso di rimandare in Turchia diecimila persone. E questo lo fa per arginare i flussi migratori dopo l'incendio accaduto a Lesbo. E il governo greco intende...

