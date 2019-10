Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ilnon è ufficialmente aperto ma le dirigenze si muovono in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno per rinforzare le rose. Nelle ultime ore diversi movimenti che riguardano i club del campionato di Serie A ma non solo, operazione anche dall’estero. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.– Il club viola si prepara a piazzare un altro colpo ‘alla Ribery’, nel mirino un altro svincolato: Ben Arfa. Il calciatore reduce dall’esperienza al Rennes in passato era finito nel mirino di altri club italiani come Genoa, Atalanta edoria. Nelle ultime ore laha effettuato uno scatto che potrebbe rivelarsi decisivo. Bertolacci (Foto Spada/LaPresse)DORIA – Ladoria è in crisi e la dirigenza ha deciso di correre subito ai ripari, è fatta per l’arrivo del centrocampista Bertolacci, nella giornata ...

CalcioWeb : #Calciomercato, dall'estero si scatenano su #Juve e #Inter: svincolati per Fiorentina e Samp -