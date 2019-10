Buone notizie per alcuni lavoratori del Comune di Scicli

Rc Auto - Buone notizie per le tasche degli italiani : cosa cambia col nuovo preventivatore : Il nuovo preventivatore dei contratti Rc Auto, cui l'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) sta lavorando con...

Nuove piste ciclabili a Napoli? Buone notizie per i bikers. Ecco dove : A pochi giorni dalla fine della Settimana Europea della Mobilità, arrivano notizie dettagliate riguardo le progettazioni di Nuove piste ciclabili a Napoli. La capitale del Mezzogiorno è pronta a dotarsi di moderni percorsi ciclabili che consentiranno il ricongiungimento con percorsi già realizzati. Per la vivibilità cittadina è di fondamentale importanza aumentare la sicurezza di chi pedala e ovviamente assicurare percorsi non più ...

L'oroscopo di domani 28 settembre - 1ª sestina : Buone notizie per Toro - Gemelli e Vergine : L'oroscopo di domani sabato 28 settembre 2019 riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di sabato. In primo piano dunque, il penultimo giorno dell'attuale settimana sviscerato dal punto di vista dell'Astrologia applicata alla normale quotidianità. Ad essere soppesati, come al solito in questa sede, i primi sei segni dello zodiaco sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro. ...

Juventus - Buone notizie per Sarri in vista della Spal : Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi in gruppo : La formazione bianconera ha lavorato questo pomeriggio a Vinovo, il portoghese è tornato in gruppo mentre Alex Sandro ha marcato visita per problemi familiari Prosegue la marcia di avvicinamento della Juventus al match di sabato contro la Spal, i bianconeri sono tornati a lavorare nel pomeriggio di oggi a Vinovo ritrovando in gruppo Cristiano Ronaldo, assente a Brescia per un leggero affaticamento. Claudio Grassi/LaPresse Il portoghese ha ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Buone notizie per l’Italia - Pasquali a disposizione per il Canada : terapie per Padovani : Il professor Badessi ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Tiziano Pasquali e Edoardo Padovani Facendo seguito agli esami strumentali svolti ieri presso l’Hanazono Stadium di Osaka in occasione del turno inaugurale della Rugby World Cup, lo staff medico della Squadra Nazionale diretto dal Prof. Franco Badessi ha rilasciato il seguente bollettino medico. ‘Il pilone destro Tiziano Pasquali non ha riportato lesioni ossee ...

Sondaggi - non ci sono Buone notizie per Pd e M5s : la Lega schiaccia sull'acceleratore : Solitamente le prime settimane di vita di un governo sono caratterizzate da Sondaggi eccellenti per le forze di maggioranza...

Le Buone notizie dal partito di Renzi : Nelle prossime ore, salvo sorprese che non ci saranno, Matteo Renzi ufficializzerà quello di cui tutti nel Pd parlano da diverse settimane e spiegherà le ragioni che lo hanno spinto a prendere una decisione che va nella direzione opposta rispetto a quanto teorizzato a lungo proprio dall’ex segretari

Mutui e prestiti - perché dall'Europa arrivano Buone notizie : Le novità annunciate dal presidente della Bce Mario Draghi potrebbero influenzare sia chi ha già un mutuo o un prestito, sia...

Tempi di Android 10 su Samsung Galaxy S10 e Note 10 dilatati? Non Buone notizie dagli USA : Quando arriverà Android 10 su Samsung Galaxy S10 e su Note 10? Nonostante gli spiragli della giornate scorse in merito alla pianificazione del rilascio, oggi non possono essere omesse delle dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti, in particolare da uno degli operatori mobili principali ossia T-Mobile. Riavvolgendo il nastro delle ultime informazioni rispetto al tema, solo un paio di giorni fa avevamo segnalato come Android 10 su Samsung ...

Buone notizie dall’allenamento pomeridiano. Insigne di nuovo in gruppo. Milik quasi ok : Mentre prosegue la polemica sui lavori al San Paolo a Castel Volturno si lavora in campo per preparare la partita contro la Sampdoria. Buone notizie quelle che arrivano dalla sessione di allenamento di oggi Insigne è finalmente tornato a lavorare con il gruppo e sembra quindi definitivamente superato il fastidio muscolare rimediato durante la patita con la Juve che lo ha costretto a rinunciare alla Nazionale. Potrebbe anche essere in campo ...

Serie A - le ultime dai campi : Buone notizie per il Genoa - tre assenti nel Parma : Le squadre di Serie A sono al lavoro per preparare la terza giornata del campionato di Serie A. Domenica mattina di lavoro per il Parma di mister D’Aversa, lavori di attivazione seguiti da partita a tutto campo. assenti Kastriot Dermaku, Juraj Kucka e Dejan Kulusevski impegnati con le rispettive Nazionali, la squadra tornerà in campo martedì per preparare il match di campionato contro il Cagliari, in programma domenica 15 al ...

Buone notizie per Schwazer nel giorno del suo matrimonio : provette manomesse? Presentata una nuova perizia : Schwazer sposo: l’ex marciatore altoatesino è convolato a nozze con la sua Kathrin e sullo scandalo doping arrivano Buone notizie Giornata ricca di emozioni per Alex Schwazer: l’ex marciatore altoatesino è convolato oggi a nozze con la sua Kathrin Freund. Intanto, per il 34enne, campione olimpico della 50km a Pechino 2008, arrivano Buone notizie, che fanno sperare. Secondo Tuttosport, infatti, sembra che giovedì verrà ...

Bitter Sweet finirà il 13 settembre con Buone notizie : Hakan e Demet in prigione : Manca poco, ormai, all'ultima puntata di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. La soap turca ha conquistato l'interesse dei telespettatori di Canale 5 nell'estate 2019, ma a differenza della collega 'Cherry Season - Le stagioni del cuore', non subirà un troncamento prima del suo felice epilogo. Sarà così che fra pochi giorni verrà reso noto l'epilogo della relazione di Nazli e Ferit, nonché le sorti di Hakan e Demet che, con i loro intrighi, hanno ...

Milan - si torna in campo : Buone notizie dall’infermeria : E’ ritornato ad allenarsi il Milan dopo i tre giorni di lavoro concessi da Giampaolo susseguenti alla vittoria di misura sul Brescia. Nella settimana della sosta del campionato per i vari impegni delle nazionali, il tecnico rossonero dovrà fare a meno di ben 15 giocatori. Oggi doppia seduta: al mattino palestra e campo, con alcune esercitazioni atletiche seguite da una parte tecnica, nel pomeriggio spazio di nuovo alla tecnica prima ...