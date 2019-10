Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Come promesso da Enel Sole, stasera è stata ripristinata l'illuminazione in Via Sandopo due sere di buio

quotidianodirg : Scicli, in Via San Giuseppe è tornata la luce - zazoomblog : Via San Giuseppe a Scicli al buio e piena di buche - #Giuseppe #Scicli #piena #buche - zazoomnews : Via San Giuseppe a Scicli al buio e piena di buche - #Giuseppe #Scicli #piena #buche -